Des astuces pour réduire sa facture d’électricité

La facture d’électricité de Tracy Sorochan, une résidente d'Edmonton, a grimpé récemment. Elle partage un duplex de cinq chambres avec six autres personnes, et pendant un an et demi, elles ont payé environ 550 $ par mois pour les services publics, principalement pour l'électricité et le gaz naturel.

En novembre, la facture a monté à 647 $. Elle est passée à 720 $ le mois suivant. Nous avons pu tout payer sans problème, mais maintenant, ces 200 $ supplémentaires nous obligent à réduire nos dépenses d'épicerie , a-t-elle indiqué.

Selon Joel MacDonald, fondateur du site web de comparaison de tarifs d’énergie energyrates.ca, de nombreux facteurs expliquent la montée des prix de l’électricité, notamment la vague de froid des dernières semaines et l’augmentation du prix du pétrole.

Voici quelques solutions d'experts pour combattre les augmentations.

Changer de contrat ?

Les fournisseurs offrent des contrats d’électricité avec un taux variable ou fixe. Selon Joel Macdonald, les clients qui ont opté pour un taux variable ont bénéficié de prix plus bas dans les dernières années, mais les Albertains sont présentement dans une période d’incertitude des prix.

Joel Macdonald estime que les consommateurs devraient envisager de choisir un contrat à taux fixe.

« À très long terme, les taux fixes sont en fait moins chers que les taux variables. » — Une citation de Joel MacDonald, le fondateur du site Web de comparaison d’énergie energyrates.ca

Si dans six mois, quelqu’un vous propose un taux plus avantageux, il suffit de souscrire à ce nouveau produit , a-t-il dit. Il a ajouté que s’il était difficile par le passé de se défaire d'un contrat d'électricité, tous les grands fournisseurs permettent des sorties gratuites sur avis de 30 jours.

Programmez votre thermostat

Yasmin Abraham, cofondatrice de Empower Me, une entreprise sociale spécialisée dans l’énergie et l’éducation, propose de programmer son thermostat pour réduire la facture d’électricité. Elle suggère de paramétrer son thermostat pour diminuer la chaleur la nuit ou lorsque les gens sont absents de la maison.

L'une des meilleures façons de réduire votre consommation est de réfléchir à la manière de réduire la quantité d'énergie perdue dans votre maison par le chauffage , explique-t-elle.

Le grenier : il faut l’isoler et le sceller

Une autre bonne manière de réduire sa consommation d’électricité est d'isoler et de sceller le grenier, explique Tera Born d’Illuminate Energy Inc., une entreprise qui offre des vérifications de l’efficacité énergétique des maisons. L’étanchéité agit comme un manteau qui aide à retenir la chaleur, dit-elle.