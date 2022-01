La Ville de Brandon propose une hausse d’impôts de 6,9 %

Le conseil municipal de Brandon tiendra une rencontre vendredi pour discuter d'une augmentation de 6,9 % des impôts fonciers et d'une hausse de 10 millions de dollars de dépenses pour des services municipaux.

L'augmentation des impôts fonciers proposée est nettement plus élevée que celles des budgets antérieurs. La hausse en 2020 a été maintenue à 0,47 %, tandis qu'elle était de 1,17 % en 2019.

L'administration municipale n'a pas ménagé ses efforts pour s'assurer que l'augmentation soit la plus petite que possible tout en faisant face à la hausse des coûts d'inflation, aux défis dus à la COVID-19 et à la nécessité d'investir correctement dans des projets d'infrastructure qui soutiendront l'avenir de notre ville , indique un communiqué de presse de la Ville de Brandon.

Dans les deux prochains jours, la Ville se penchera sur le budget de fonctionnement de 93,6 millions de dollars, qui rend compte de prévisions des recettes et des dépenses.

Elle votera également sur le budget d'immobilisations de 132 millions de dollars. La Ville compte sur 40 millions de dollars de subventions provinciales et fédérales pour équilibrer ce budget.

Le budget d'immobilisations comprend des propositions d'amélioration du drainage, une nouvelle station de pompage des eaux usées pour la partie sud de la ville, un nouveau véhicule de sauvetage pour le Service d'incendie, et une allocation de 14 millions de dollars pour un nouveau complexe de sports de plein air.

Augmentation du budget de la police et du parc immobilier de la Ville

Le budget des services de protection, qui représente plus du tiers du budget de fonctionnement de la Ville, devrait augmenter de 1,17 million de dollars.

La Ville propose également une augmentation de 78 % du budget de croissance, de développement économique et de logement, dont la majeure partie est attribuable à une augmentation de 3,9 millions de dollars du budget des initiatives de logement.

Une fois que le conseil aura adopté le budget, il sera soumis à une audience publique avant d'être ratifié.