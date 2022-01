Combattre l’itinérance à Windsor avec des minimaisons

En mars 2020, les organisateurs ont commencé à créer une petite rangée de cabanes isolées pour les personnes sans-abri de cette ville, offrant ainsi une alternative à la vie dans la rue.

Maintenant, certains défenseurs locaux se demandent si cela pourrait fonctionner à Windsor.

Pourquoi ne pas acheter un beau terrain - la ville a probablement accès à certains terrains [...] et installer ces petites maisons ? , explique Christine Wilson-Furlonger, directrice de l’organisme Street Help qui travaille depuis plus de 20 ans dans ce centre d'accueil qui fournit quotidiennement de la nourriture aux itinérants.

« Ces petites maisons n'auront rien de grandiose ou de ce dont beaucoup de gens seraient fiers de vivre, mais pour un couple de sans-abri, ce serait un logement parfait. » — Une citation de Christine Wilson-Furlonger, directrice de Street Help .

À Kitchener, les personnes à l’origine du projet affirment que les cabanes de A Better Tent City ont offert aux résidents une communauté et un endroit où se sentir chez soi, avec un accès partagé à deux toilettes et douches sur place, ainsi qu'une buanderie.

Christine Wilson-Furlonger pense que la ville pourrait aider. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Jeff Willmer est le cofondateur de A Better Tent City. Il affirme que cela a fait une énorme différence pour les personnes qui y vivent.

Il suffit de voir le changement chez les résidents entre le moment où ils sont arrivés et maintenant. Ils sont en meilleure santé à tous points de vue en quelques jours, et encore plus après quelques semaines et quelques mois. Ils sont beaucoup plus semblables à eux-mêmes , indique-t-il.

Sa cofondatrice, Nadine Green, déclare qu'il ne faudrait pas grand-chose pour reproduire le projet à Windsor.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un espace de stationnement. On peut peut-être commencer par trois, quatre ou cinq maisons et passer à un plus grand espace de stationnement. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons commencé. Commencer petit et grandir. Maintenant, nous avons 42 maisons , précise-t-elle.

Nadine Green affirme que la construction des minimaisons ne nécessite pas de gros investissements. Photo : Paula Duhatschek/CBC News

M. Willmer et Mme Green affirment que la fabrication de chaque cabine isolée coûte 5000$.

Lorsqu'ils ont été approchés, de nombreux sans-abri de Windsor-Essex ont dit que l'idée semblait séduisante, car la liste d'attente de la région pour des logements abordables a plus que doublé depuis 2016.

Ils ont expliqué qu’une cabane isolée semblait être une bien meilleure alternative que de dormir dans la rue, surtout lorsqu'il fait froid.

Désaccord

Le conseiller du quartier 3, Rino Bortolin, n'est pas d'accord. Il supervise le secteur du centre-ville, où l'itinérance est le plus visible dans la ville.

Rino Bortolin s'oppose à la proposition de construire des minimaisons. Photo : CBC/Meg Roberts

Il indique que sans services d'accompagnement pour aider à trouver un emploi ou à traiter les dépendances, les petites maisons ne seraient qu'une solution de fortune pour le temps froid.

Pourquoi les mettre dans cette hutte modifiée, pour ainsi dire, plutôt que de les mettre dans un appartement ? [...] Il y a aussi un certain niveau de dignité et de respect que tout le monde devrait chercher à atteindre dans une maison ou un appartement. Et donc dire que ces mini maisons ou ces huttes sont correctes pour les sans-abri est aussi une façon d'accepter le problème , ajoute-t-il.

À lire aussi : Les minimaisons : une solution à la crise de l’immobilier?

Le collectif de mini maisons de Kitchener a déjà inspiré d'autres villes comme Kingston et Woodstock à créer quelque chose de similaire.

Les défenseurs de ces initiatives dans les villes en question déclarent qu’il s’agit d’une manière abordable de loger les sans-abri ou celles ayant un budget limité.

D'après les informations de CBC.