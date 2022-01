COVID-19 au travail : un test n’est pas obligatoire pour une réclamation d’assurance

Les Ontariens qui croient avoir attrapé la COVID-19 au travail pourront faire une réclamation auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) sans avoir à subir un test PCR, car ces tests sont plus difficiles à obtenir depuis la fin de 2021.

Scott Bujeya, directeur des opérations pour la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail CSPAAT , encourage les personnes qui souhaitent faire une réclamation en raison de la COVID-19 à effectuer un test rapide ou à consulter un professionnel de la santé.

Il précise que les personnes qui n’ont pas un résultat de test positif ou qui n'obtiennent pas un billet du médecin peuvent tout de même déposer une réclamation.

Nous encourageons toutes les personnes qui pensent avoir contracté la COVID sur leur lieu de travail à déposer une réclamation et à nous permettre de mener les enquêtes appropriées pour établir si c'est effectivement le cas , a-t-il déclaré.

D’autres facteurs sont pris en compte par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail CSPAAT lors de la vérification d’une demande, selon M. Bujeya.

« Notre approche n’a pas énormément changé. Les informations que nous recueillons sont essentiellement les mêmes qu’avant Omicron. » — Une citation de Scott Bujeya, directeur des opérations pour la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario

Par exemple, les inspecteurs vérifient si le lieu de travail est considéré comme ayant un risque élevé de propagation, si d’autres employés ont été contaminés par le virus ou si les membres de la famille de l’individu qui a déposé une réclamation ont aussi été malades.

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail CSPAAT a approuvé 31 363 réclamations depuis le début de la pandémie, et en a rejeté 2257.

En date du 21 janvier, 5625 demandes étaient en attente.

Environ le tiers des demandes proviennent d’employés de résidences pour personnes âgées et autres foyers de soins.

Les hôpitaux, les exploitations agricoles et les entreprises manufacturières sont parmi les lieux de travail les plus représentés dans les demandes en lien avec la COVID-19 reçues par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail CSPAAT .

Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario, affirme que des travailleurs se sont vus refuser leur réclamation, car leur employeur a nié qu’ils avaient été contaminés au travail.

Son syndicat milite pour qu’il soit présumé automatiquement que les travailleurs de la santé atteints de la COVID-19 ont attrapé le virus au travail.

« La plus grande probabilité est qu'ils l'aient contracté dans l'établissement de soins de longue durée où ils travaillent ou dans un hôpital où ils travaillent. » — Une citation de Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario

M. Hurley affirme que cette présomption devrait aussi s'appliquer à tous ceux qui travaillent directement avec le public, incluant les enseignants et le personnel des épiceries.