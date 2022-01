Le transport scolaire est retardé aux CSS Harricana et Lac-Abitibi

Le transport scolaire est retardé de 4 heures pour les élèves des Centres de services scolaire (CSS) Harricana et Lac-Abitibi.

L’école Beauvalois du CSS Baie-James est aussi touchée par cette décision.

Les services de garde sont ouverts selon l’horaire habituel.

Rappelons qu’au Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, il y a une rupture de services pour le transport du parcours 453. Il y a un manque de personnel dû à la COVID-19.

Le transport scolaire est interrompu depuis mercredi, pour trois jours, pour les élèves de ce circuit touchant les écoles primaires Papillon-d’Or et Notre-Dame-de-Fatima et des écoles secondaires Le Transit et la Polyvalente Le Carrefour.

À la sortie de l'école à 14 h 30, les élèves de maternelle de l’école Notre-Dame-de-Fatima sont reconduits par un autre transport.