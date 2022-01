Dernière saison pour l’équipe d’À la valdrague

Je pense que les courbes de chaque personnage, c’était le temps de compléter ça et de partir en beauté , explique l’auteure et comédienne Patricia Léger.

La série, tournée en grande partie dans la communauté rurale de Memramcook au Nouveau-Brunswick permet de faire rayonner l’Acadie et les Acadiens du milieu.

C’est une très grande importance qu’on soit capable de se voir à la télé, qu’on soit capable de raconter nos histoires à notre manière avec des brimes de notre accent pis notre manière de s’exprimer , déclare le réalisateur des troisième et quatrième saisons Joël A. Robichaud.

Une saison qui va brasser

Les téléspectateurs sont invités à continuer de suivre leurs personnages préférés, dont Rita (Patricia Léger), Lomer (Marcel-Romain Thériault) et Ferraille (Raphaël Butler). La comédienne Peggy Gedeon prend la relève de Marie-Jo Thério dans le rôle de Yolande.

La quatrième saison débutera avec le soixantième anniversaire de Rita.

Là je pense que ça lui fait peur un p'tit brin alors elle veut avoir des buts qui vont la stimuler pour son dernier chapitre de vie , explique Patricia Léger.

Puis entre autres péripéties, Lomer cherchera l’amour, Ferraille surmontera des défis et Gilberte (Claire Normand) et Bernie (André Roy) s’affronteront dans une course à la mairie.

La dernière scène du dernier épisode est une belle scène touchante que je pense que ça vaut la peine d’écouter la série juste pour arriver à ça , confie Joël A. Robichaud.

La quatrième saison d'À la valdrague sera diffusée sur les ondes d’ICI ARTV en rafale les jeudis 3 et 10 février dès 22h et en rappel les vendredis et dimanches.