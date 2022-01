Le Centre Flavie changera d’adresse en juin

Le nouveau bâtiment est en cours de construction.

La pandémie a ralenti le projet de déménagement. Initialement, l’organisme de bienfaisance devait s'installer dans son nouvel environnement l’été dernier.

On est très optimiste, les choses sont en marche. On est assez confiant de l’échéancier qu’on a rendu public aujourd’hui. On est très enthousiaste de ce que va nous donner cette nouvelle adresse , souligne le directeur général du Centre Flavie, Gilbert Vielfaure.

L’organisme occupe en ce moment un bâtiment de 743 mètres carrés (8000 pieds carrés). Dans ses prochains locaux, il aura 1207 mètres carrés (13 000 pieds carrés) à sa disposition, ce qui lui permettra d’accueillir plus de bénévoles, qui sont l’âme du centre , vante M. Vielfaure.

Gilbert Vielfaure, directeur général du Centre Flavie. (archives) Photo : Radio-Canada

Le nouvel espace permettra aussi d’instaurer un projet de jardin communautaire, annonce-t-il.

Adresse temporaire avant le déménagement officiel

Avant de prendre possession de sa nouvelle adresse, l’organisme devra quitter son nid actuel du boulevard Provencher au début du mois de mars, pour un lieu temporaire.

Ce dernier sera situé dans l’ancienne chapelle Saint-Louis, au 610, rue Laflèche.

Sur Laflèche, on ne sera pas capable d’accueillir les clients. Ils vont faire leur magasinage dans un catalogue en ligne qu’on va créer. On va livrer les articles qu’ils auront achetés , indique M. Vielfaure.

Les dons seront acceptés comme d’habitude sur la rue Laflèche.

Avec les informations de Patrick Foucault