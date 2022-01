Alzheimer : des vidéos sans filtre de son père pour sensibiliser

L'Alzheimer est une maladie connue et répandue, mais pour laquelle rarement on a accès au quotidien des gens touchés. Cindy Guimond veut y remédier.

Comme proche aidante, elle présente la réalité de la maladie vécue avec son père Jacques par le biais des médias sociaux. Le tout, sans flafla, sans tabou comme elle le dit, pour rejoindre le plus de gens possible.

Ses vidéos mises en ligne sur l'application Tik Tok récoltent plusieurs centaines de milliers de vues.

Dans l'une d'elles, on voit son père, Jacques Guimond, qui invite son reflet dans le miroir, à le suivre. Cindy Guimond en a été émue aux larmes.

Moi et mes soeurs, on s'est regardées et on est venues les yeux pleins d'eau, les frissons... J'en parle, j'ai encore le frisson. C'est là qu'on voit que la maladie évolue et qu'il n'y a pas de "revenez-y".

Plus de 153 000 Québécois sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Cindy Guimond sait que bien d'autres seront confrontés à cette réalité. D'ici 10 ans, la Société d'Alzheimer estime que le nombre de personnes atteintes au Québec va connaître une augmentation de 66 %.

Si le diagnostic a été un choc à encaisser pour la famille Guimond en 2018, aujourd'hui la Trifluvienne veut rappeler aux proches de gens atteints par la maladie que l'on peut rester heureux malgré la maladie, de voir ça autrement parce qu'ils nous apportent tellement , ajoute-t-elle.

« On met la tristesse de côté et on avance dans ça, on n'a pas le choix. » — Une citation de Cindy Guimond

Une ressource tangible

Cindy Guimond a une famille tissée serrée et elle considère faire partie des privilégiés. Il faut être bien entouré quand on passe au travers d'une maladie comme ça . C'est d'ailleurs ce qui la motive à exposer sa réalité au grand jour, un peu comme une ressource non officielle, mais pas moins tangible.

Et sans l'ombre d'un doute, elle fait œuvre utile. Elle reçoit des témoignages quotidiennement d'internautes touchés par ses vidéos, qui vivent la maladie de près ou de loin.

Le monde se rend compte qu'ils ne sont pas tout seuls, parce qu'il y a plein de monde qui répondent, plein de monde qui vivent la même situation que nous en fait , dit-elle.

L'infirmière de formation reçoit même des appels de professeurs en soins infirmiers qui utilisent ses vidéos comme matériel pédagogique dans leurs cours. De la théorie à la pratique, rien de plus concret que de voir l'homme, aux mouvements ralentis, épousseter les murs de son CHSLD avec un vieux tablier. Cindy Guimond montre tout, sans chercher à maquiller la réalité.

« Quand je reçois des messages que j'aide les gens, ça c'est le plus beau cadeau. » — Une citation de Cindy Guimond

Pour elle, l'Alzheimer implique une série de deuils, mais elle reste positive pour la suite. Il ne faut pas lâcher. Je sais que la maladie c'est pas facile, c'est un jour à la fois, de savourer chaque moment , c'est sa recette du bonheur.

La mère de famille reçoit l'appui de ses proches dans sa démarche. Bien sûr, Jacques Guimond n'a pas consenti à ce que son quotidien soit ainsi révélé, mais Cindy Guimond est convaincue qu'il donnerait son aval sachant que toute sa vie durant, l'homme d'affaires a donné à des causes diverses, sans compter, relate-t-elle.