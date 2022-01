Une première clinique éphémère ouvre à Montréal pour vacciner les sans-abri

La nouvelle stratégie du gouvernement Legault pour rejoindre les personnes non vaccinées a commencé sa mise en oeuvre jeudi par l'ouverture d'une clinique temporaire au centre-ville de Montréal, destinée aux itinérants, une première cet hiver.

Ouverte de 9 h à 17 h, ladite clinique est située dans le Quartier latin, au coin de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent. En milieu d'après-midi, une vingtaine de doses avaient trouvé preneur.

Les ambitions du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal sont modestes : les instigateurs du projet espèrent au mieux administrer 75 doses par jour.

On sait bien que ces gens-là, ce ne sont pas des personnes qui vont se booker un rendez-vous au Palais des congrès , illustre son porte-parole Jean-Nicolas Aubé.

« C'est une population qui a des besoins très spécifiques, mais qui, malgré sa situation précaire, a des besoins aussi de se faire vacciner et de se faire protéger. » — Une citation de Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Cette initiative s'inscrit dans la campagne de « main tendue » du gouvernement Legault, présentée lundi par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Ce dernier était d'ailleurs présent, jeudi, pour l'ouverture de la clinique éphémère du Quartier latin. Il s'est dit très content , pour une première journée .

D'autres cliniques du même genre devraient faire leur apparition d'ici le 31 mars, d'abord à Montréal, puis dans d'autres régions du Québec. Chacune d'entre elles devrait demeurer ouverte pendant une ou deux semaines. Celle du Quartier latin, par exemple, le restera jusqu'au 7 février.

On a demandé à chaque CIUSSS de l'île de Montréal – et partout au Québec par la suite – de nous identifier les régions où il y a le plus haut taux de non-vaccinés; c'est comme ça qu'on va cibler les endroits , a expliqué le ministre Carmant jeudi.

Des centres de vaccination similaires avaient été créés, l'an dernier, mais seulement pour quelques jours à la fois.

Convaincre les récalcitrants

L'objectif est de rejoindre les 540 000 Québécois qui ne sont pas vaccinés, soit environ 10 % de la population adulte de la province.

Le deux tiers des non-vaccinés adhéreraient à une certaine vision complotiste, selon une étude réalisée à l'Université de Sherbrooke, dévoilée jeudi. Mais si certains adultes résistent à la vaccination, d'autres, issus de populations immigrantes, marginalisées ou vulnérables, n'ont souvent pas accès à toute l'information.

Pour les rejoindre, Lionel Carmant a indiqué lundi qu'il comptait sur l'appui des organismes communautaires.

Plusieurs de ceux-ci se sont toutefois plaints dans les jours qui ont suivi que la nouvelle stratégie du ministre ne prévoyait aucune aide financière pour aider ces groupes à embaucher du personnel afin de remplir cette mission.