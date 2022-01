Légère hausse pour les usagers de la STO en 2022

La société de transport en commun se dote d’un budget de 163,4 millions de dollars pour l’année a débuté. Cela représente une augmentation d’un peu plus de 4 % par rapport à l’année précédente.

Cette hausse s’explique par une tendance à la hausse des revenus provenant des usagers et d’une projection d’achalandage plus élevé.

La Société de transport de l'Outaouais STO prévoit débuter l’année avec 50 % de son achalandage de 2019, avant la pandémie, pour conclure l’année avec 60 %.

En 2021, quand on a commencé à regarder pour nos projections, elles étaient plus élevées et on les a revues à la baisse , a expliqué le directeur général de la Société de transport de l'Outaouais STO , Patrick Leclerc. Ce scénario-là de débuter à 50 % est réaliste pour nous. […] On était près de 50 % juste avant l’arrivée d’Omicron.

« Quand il arrive une vague, on voit l’impact. En novembre, on était à environ 47 % d’achalandage par rapport aux niveaux de 2019 et en décembre, on était à 43 %. » — Une citation de Patrick Leclerc, directeur général de la STO

La Société de transport de l'Outaouais STO présente un budget équilibré notamment grâce à l’aide financière du gouvernement du Québec, une somme totalisant 19,8 millions de dollars — 2,4 millions de plus que l’année précédente — et l’augmentation de la contribution municipale de quatre millions de dollars.

Le budget augmente aussi en raison d’une hausse de la tarification qui entrera en vigueur à compter du 1er mars.

Le prix de l'abonnement mensuel augmentera d'un dollar, tant pour les aînés que pour les adultes. Le coût atteindra ainsi, respectivement, 45 $ et 101 $.

Quant aux étudiants, ils paieront maintenant 64,50 $ pour leur abonnement mensuel, tandis que les usagers bénéficiant du tarif social par l’abonnement ÉCHO continueront de payer 64 $.

Les passagers voulant se procurer un billet unique devront maintenant débourser 4,10 $, soit 10 cents de plus qu’auparavant, tout comme les usagers adultes et étudiants qui paient leur passage en argent comptant à bord des autobus.

La grille tarifaire de la Société de transport de l'Outaouais STO est disponible sur son site web.

Le plan a été officiellement adopté par le conseil d’administration de la Société de transport de l'Outaouais STO , mais doit cependant être approuvé par le conseil municipal le 31 janvier.

Un accès prolongé à la Société de transport de l'Outaouais STO pour des étudiants de niveau secondaire

À compter de septembre, les quelque 4000 étudiants de niveau secondaire qui voyagent avec la Société de transport de l'Outaouais STO par le biais de leur centre de services scolaire auront un accès prolongé au transport en commun.

La validité de leur titre sera prolongée, leur permettant de profiter du transport en commun les soirs et les week-ends pendant la durée de leur année scolaire.

Actuellement, leur accès est limité à 17 h les jours d’école.

Prolongement de l’aide d’urgence réclamé pour 2023

L’aide d’urgence dont bénéficie à nouveau la Société de transport de l'Outaouais STO en 2022 doit prendre fin d’ici le 31 décembre. Mais le transporteur aimerait qu’elle soit prolongée jusqu’à 2023.

Nous risquons d’avoir un problème majeur. Il va nous manquer tout près de 20 millions pour équilibrer notre budget , a mentionné le président du conseil d’administration, Jocelyn Blondin. Il faut absolument que Québec nous donne de l’aide financière parce qu’on sait que l’achalandage n’est pas revenu à 100 %.

Son directeur général va même jusqu’à qualifier la situation de préoccupante.

Le programme d’aide d’urgence d’aide d’urgence au transport collectif représente 12 % de nos revenus, pour un montant de 19,8 millions, mais ça, ça se terminait en 2022 , a-t-il déploré.

La STO remise à 95 % de la cyberattaque dont elle a été victime

Le transporteur en est toujours à se relever de la cyberattaque dont il a été victime en septembre dernier. La Société de transport de l'Outaouais STO a dépensé plus d’un million de dollars pour la contrecarrer.

On n’est pas remis à 100 %. On est peut-être à 95 % de retour , a souligné M. Leclerc. On fait une transition vers un nouveau système. Au niveau de nos opérations, on est bien remis.

Certaines données ont été perdues, entre autres, des indicateurs de performances, dont les équipes, s’affairent à reconstruire, selon le directeur général.

L’impact, on va encore le sentir nous, à l’interne, pendant encore des semaines et quelques mois, mais ce n’est pas des impacts qui ont des répercussions financières ou sur la clientèle , a-t-il fait valoir.

La Société de transport de l'Outaouais STO a tiré des leçons de l’attaque et a donc prévu des sommes pour un virage numérique et en cybersécurité. La cybersécurité demeure l’une des menaces les plus importantes , croit M. Leclerc.

