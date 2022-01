De nombreux établissements pourront rouvrir leurs portes dont les musées, les salles de sport, les restaurants et les bars, qui pourront accueillir le public jusqu'à 50 % de leur capacité. Les gérants des commerces se réjouissent de cette nouvelle étape, mais font aussi part de leurs inquiétudes.

Une longue attente

Shamez Amlani se réjouit à l’idée de rouvrir les portes de son restaurant La Palette, situé à Toronto.

Shamez Amlani, propriétaire du restaurant La palette à Toronto Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

On est excités de revenir. Il y a un peu de ménage à faire, de préparation de nourriture , explique-t-il. Selon lui, ce n’est pas la peine de regarder en arrière, il faut rester positif et tester négatif , lance-t-il à la blague.

Pourtant, lorsqu’on le questionne sur les conséquences de la pandémie et des différentes restrictions sur son entreprise, le bilan est plutôt difficile.

« On a déjà utilisé tout l’argent que le gouvernement nous a prêté [...] On est complètement fauchés. Tout ce qu’on a gagné en 21 ans, on a perdu tout, on est à zéro » — Une citation de Shamez Amlani, propriétaire du restaurant La Palette

Il est également cogérant d’un deuxième restaurant, qui n’aurait pas, selon lui, survécu à quelques semaines de plus de fermeture.

Pour autant, Shamez Amlani ne met pas en cause le gouvernement. Il n’y a pas vraiment de solution facile , estime-t-il. En revanche, il juge que les aides financières promises par le gouvernement ontarien tardent à venir.

Pour moi, un restaurant c’est aussi un centre communautaire. Un lieu de rencontres qui peut faire vivre tout un quartier , ajoute-t-il. Il montre du doigt la rue Queen Ouest, où est situé son restaurant . Il n’y a que de grandes corporations qui ont survécu à [la pandémie]. Donc on a perdu l’âme de notre ville , regrette-t-il.

Malgré l’optimisme dont il fait preuve, il confie que si lui et sa femme avaient su à l’avance qu’ils traverseraient autant de phases d’ouvertures et de fermetures, ils auraient sans doute fermé leur restaurant il y a deux ans.

Richard Cici, propriétaire du café Nord Lyon, attend aussi la réouverture avec impatience. Il regrette d’avoir dû licencier du personnel depuis le début du mois.

Richard Cici est le propriétaire du café Nord Lyon. Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

On sent un certain agacement lorsqu’il évoque la valse des ouvertures et fermetures imposées aux entreprises depuis le début de la pandémie.

Ferme, ouvre, ferme, ouvre, après on perd des personnes! C’est vraiment pas bon parce qu’on sait pas qu’est-ce qu’on fait. On est un peu perdus, regrette-t-il.

Lui explique ne pas avoir pu bénéficier d’aides du gouvernement.

Une ouverture trop tardive

Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), estime que les décisions du gouvernement ontarien mettent trop à risque les petites et moyennes entreprises de la province.

Selon lui, seuls 28 % des petites entreprises ontariennes ont des revenus normaux actuellement, et une entreprise sur six risque de fermer ses portes en raison de la pandémie.

Ça vient un peu tard honnêtement , affirme-t-il au sujet de la réouverture du 31 janvier. Plus on attend, plus les PME ontariennes ont de la difficulté à joindre les deux bouts , ajoute-t-il

Il est en faveur d’une ouverture à pleine capacité des établissements le plus rapidement possible.

« Le sentiment général c’est l'exaspération. Rappelez-vous, au mois de mars 2020 on parlait de deux semaines pour aplanir la courbe. Là, ça fait presque deux ans. Les gens comprennent que des mesures sont mises en place pour assurer la santé des gens, mais il faut permettre aux entrepreneurs de faire partie de la solution. » — Une citation de Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI

Il estime en effet que le respect des règles sanitaires comme le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique pourrait permettre aux entrepreneurs de travailler en toute sécurité.

Il s’inquiète aussi de la suite du calendrier prévu par le gouvernement, soit une ouverture complète des cinémas, musées, gyms, notamment, le 21 février.

Ça va prendre trop de temps, il faut augmenter la cadence , assure-t-il. La raison : une ouverture à 50 % fait elle aussi perdre des revenus aux entreprises, pourtant déjà très fragilisées par le contexte économique.

Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Par ailleurs, M. Guénette indique que l’aide de 10 000 dollars proposée pour les petites entreprises ontariennes n’est pas encore disponible.

Rocco Rossi, président de la Chambre de commerce de l’Ontario, s’inquiète lui aussi pour les petites entreprises : la plupart [d’entre elles] ne sont pas créées pour exister à 50 % de leurs capacités , indique-t-il.

Lorsqu’on évoque les 26 jours qu’aura duré cette dernière fermeture, il corrige : C’est presque 24 mois, donc pas seulement une histoire de quelques semaines .

Le président de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi. Photo : Radio-Canada

Selon lui, Shamez Almani et Richard Cici font partie de ceux qui ont le plus de chance.

Il rappelle que malgré tout le soutien que les gouvernements ont annoncé, on a déjà perdu des milliers d’entreprises en Ontario pendant la pandémie. Et des milliers [d’autres] ont de très grandes dettes .

Il souhaite par ailleurs que le gouvernement ontarien communique davantage sur les différentes étapes des phases de confinement.

Selon lui, il serait pertinent d’établir des étapes distinctes, qui seraient enclenchées à partir de critères connus de tous, comme le nombre de personnes hospitalisées, par exemple. Cela permettrait aux entrepreneurs de planifier leurs dépenses, pense-t-il.