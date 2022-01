Pleins feux sur l’art métis au CAVA

Essayer de démystifier l'histoire de ses ancêtres : c’est ce qui a inspiré le peintre métis francophone dans son processus de création. Il s'est intéressé notamment à l'union de ses arrière-grands-parents en 1799. De là, il a retracé de fil en aiguille son histoire qu'il souhaite laisser en héritage à sa famille.

L’artiste, membre de la Nation métisse de l'Alberta depuis 1992, anciennement amateur de l'aquarelle, exploite maintenant sa créativité avec la peinture acrylique.

Les toiles qui vêtissent les murs de la galerie du CAVA, dans le cadre de son exposition, sont toutes conçues à l’aide de cette méthode.

« J’aime beaucoup le mauve et le rouge parce que je trouve que c’est vraiment vivant. » — Une citation de Jerry Berthelette, artiste

Fabienne Mamane-Virani, directrice artistique du Centre d'arts visuels de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Selon Fabienne Mamane-Virani, directrice artistique du Centre d'arts visuels de l'Alberta, les couleurs sont ce qui retient l’attention lorsque l'on visite cette exposition. Jerry a une vraie vision des couleurs. C’était intéressant parce qu’il nous disait qu’il n’utilisait jamais le noir dans ses peintures parce que le noir n’a pas sa place dans la nature , ajoute-t-elle.

Pour la directrice artistique, c'est un honneur et un devoir de faire rayonner l'art et la culture des Premières Nations dans la galerie. On est très fier d’être associé à ça parce qu'au-delà du fait que Jerry est un artiste extraordinaire, je pense que c’est dans notre devoir de passer en héritage et en éducation cette partie de l’histoire , ajoute Fabienne Mamane-Virani.

Des livres sur l'histoire des Métis sont disponibles au CAVA, dans le cadre de l'exposition « Le Voyage ». Photo : Radio-Canada / India Lafond

En plus des toiles aux couleurs éclatantes, les visiteurs peuvent aussi admirer une vitrine avec des objets plus anciens et feuilleter des livres sur l’histoire des Métis.