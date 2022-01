L’identification dans les centres de consommation supervisée portée en Cour d’appel

La Cour d'appel de l'Alberta a entendu en urgence jeudi la cause de deux organismes pour la réduction des méfaits. Les plaignants demandent une injonction pour empêcher l’entrée en vigueur de l’obligation pour les sites de consommation supervisée de demander un numéro d’assurance maladie à leurs utilisateurs.

Plus tôt ce mois-ci, la demande d’injonction des organismes Moms Stop the Harm et la Société de prévention des surdoses de Lethbridge a été déboutée par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Leur demande visait à empêcher la mise en place de la nouvelle réglementation du gouvernement.

Les deux organismes plaignants se tournent désormais vers le plus haut tribunal de la province pour casser la décision de la première instance judiciaire. Ils souhaitent ainsi qu’une injonction leur soit accordée par la Cour d’appel de l’Alberta.

L’avocat des plaignants, Avnish Nanda, a fait savoir lors des audiences que l’injonction ne visait qu'une partie de la nouvelle politique en matière de sites de consommation supervisée.

La réglementation du gouvernement permet aux consommateurs d’obtenir les services des sites de consommations supervisées, et cela même s’ils ne veulent pas présenter leur numéro d'assurance maladie ou s'ils refusent d'en faire un.

Mais le fait de demander aux utilisateurs des sites de présenter une preuve d’identification les encourage, selon l'avocat, à se détourner de leurs services.

M. Nanda estime que cette situation peut pousser certaines personnes à consommer dangereusement, ce qui augmente les risques de surdose.

Quiproquo en cour

La cofondatrice de Moms Stop the Harm, Petra Schulz, a écouté les audiences de jeudi. Bien qu’elle soit reconnaissante de voir sa cause portée en Cour d’appel, l'inquiétude la taraude.

Il y a eu des moments difficiles [lors des audiences]. Je ne suis pas certaine que la Cour d’appel a complètement compris ni apprécié, le dossier qu’on leur présentait.

Par ailleurs, Petra Schulz craint qu'un quiproquo en cour ne vienne brouiller la décision des juges. Il y a eu un moment où il y a eu un malentendu sur un élément de preuve crucial et je suis vraiment préoccupée par cela.

Elle fait référence à un affidavit présenté par le gouvernement de l’Alberta. Ce document recueille le témoignage d'un docteur travaillant pour un site de prévention des surdoses, le Lethbridge Overdose Prevention Sites. Or, cet organisme a le même acronyme que la Société de prévention des surdoses de Lethbridge (LOPS).

Les juges de la Cour d’appel ont donc confondu ces deux organismes pour un seul et même organisme. Ils [les juges] supposaient que LOPS était un seul parti, quand ils sont [en fait] deux partis , explique Lowell Scott, membre de l’équipe légale de Nanda and Company.

Décision mise en délibéré

Lowell Scott espère que cet imbroglio en cour a pu être mis au clair adéquatement. C’est vraiment une question assez importante, parce que [les organismes] ont présenté deux différentes histoires par rapport [aux impacts] de la réglementation.

Les juges de la Cour d’appel de l’Alberta ont mis leur décision en délibéré. Ils n’ont pas précisé si celle-ci sera rendue d’ici l’entrée en vigueur de la réglementation.

Le gouvernement prévoit de demander l’identification dans tous les sites de consommation supervisée le 1er février, si ce n’est pas déjà le cas , indique l’attaché de presse du ministère à la Santé mentale et aux Dépendances, Eric Engler.

Avec les informations de Lounan Charpentier et Janice Johnston