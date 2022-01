La surchauffe du marché immobilier entraîne une forte diminution des inspections

La concurrence entre acheteurs est tellement féroce dans le marché immobilier en Ontario que la plupart sont prêts à faire l'acquisition d'une résidence sans exiger une inspection, rapportent inspecteurs et courtiers.

Ce phénomène répandu depuis plusieurs années dans le Grand Toronto se voit maintenant dans différentes régions, y compris celles de Windsor et de Peterborough.

Len Inkster, inspecteur et membre de la direction de l'Association ontarienne des inspecteurs accrédités de maison, estime qu'une inspection est faite avant la vente de seulement 15 % des résidences vendues actuellement dans la province.

« C'est de la folie. [Les acheteurs] risquent tout. » — Une citation de Len Inkster, inspecteur de l'Association ontarienne des inspecteurs accrédités

Il note que certains vendeurs à Toronto, notamment, offrent aux acheteurs potentiels un rapport de préinspection, afin d'éviter les offres conditionnelles. Mais ce n'est pas toujours le cas.

La diminution du nombre d'inspections est telle que, selon M. Inkster, jusqu'à 60 % des inspecteurs ont quitté la profession depuis 2017, faute de travail.

Pas seulement dans le Grand Toronto

L'agent immobilier de Peterborough John Hope, de la firme ReMax, a lui aussi constaté une diminution marquée du nombre d'inspections.

Il ajoute que même si le vendeur a payé pour un rapport de préinspection, les acheteurs ont souvent peu de temps pour en lire les détails. C'est toujours vite, vite, vite , dit-il.

L'inspecteur de la région de Windsor-Essex Bradley Labute raconte que la moitié des inspections qu'il fait maintenant sont pour des propriétaires qui ont déjà acheté une maison. Le quart de ces résidences ont des problèmes majeurs, dit-il.

« Auparavant, on protégeait les acheteurs avant qu'ils ne fassent l'acquisition d'une propriété. Maintenant, à cause du marché [en pleine effervescence], ils nous appellent après avoir acheté la maison pour savoir ce qu'ils auront comme problème. » — Une citation de Bradley Labute, inspecteur

L'inspecteur de la région de Toronto Panos Loucaides constate la même chose. Certains acheteurs pleurent en découvrant des problèmes sérieux et ce que ça va leur coûter , raconte-t-il.

Magdalena et Robert Bisson l'ont appris à leurs dépens lorsqu'ils ont acheté une maison à Brantford le printemps dernier. Le couple avait présenté une offre sans condition après s'être fait doubler pour d'autres propriétés.

Après deux dégâts d'eau dans leur sous-sol, ils s'attendent à devoir débourser 50 000 $ pour corriger des rénovations non conformes au Code du bâtiment et des problèmes d'écoulement, notamment. Un des tuyaux s'est bouché et il y avait des eaux usées partout autour de la laveuse , raconte Mme Bisson.

Nous avons tiré bien des leçons de cette expérience , ajoute-t-elle.

