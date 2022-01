Aux Pays-Bas, une toilette pour les cochons

Quand le fermier s’approche avec un grand seau contenant la ration quotidienne de fruits et légumes, tous accourent dans un joyeux désordre. C’est le moment de la découverte : Kees Scheepens a conclu une entente avec une chaîne d’alimentation bio qui lui livre ses invendus et autres fruits et légumes moches .

Chaque jour, la collation est donc une surprise... ananas du Costa Rica, kiwis de Nouvelle-Zélande, tomates d’Espagne…

Kees Scheepens veut élever des cochons en évitant au maximum le gaspillage alimentaire, soit en leur donnant des résidus de la transformation ou des aliments invendus. Photo : Radio-Canada

Le détaillant réduit ainsi ses coûts de gestion des déchets et les omnivores que sont les cochons se régalent. C’est très important qu’ils trouvent du plaisir en mangeant , nous dit-il alors qu’une truie croque bruyamment dans un melon, c’est comme pour les humains : si on mangeait du pain matin, midi et soir, on ne mourrait pas, mais on n’aurait pas de plaisir.

« Je veux émanciper les cochons et leur donner la place qui leur revient. » — Une citation de Kees Scheepens, éleveur porcin

Nous sommes ici à des années-lumière de la ferme porcine standard aux Pays-Bas, avec en moyenne 3400 cochons qui ne mettent jamais le sabot dehors. Ce mode de production industrielle, qui a fait la renommée de son pays, Kees Scheepens le connaît bien.

Kees Scheepens n'hésite pas à s'asseoir à l'intérieur d'un abri utilisé par ses porcs puisque cette hutte est totalement exempte d'excréments ou d'urine. Photo : Radio-Canada

Vétérinaire, détenteur d’un doctorat en comportement des porcs, il a parcouru le monde pendant des années pour une firme spécialisée dans l’élevage porcin. La production porcine d’aujourd’hui est basée sur la science d’il y a 25 ans. [...] Les bâtiments, la manière d’élever les cochons, tout ça est, pour le dire de manière polie, dépassé. C’est fait pour favoriser la croissance rapide des porcs, mais ça ne répond pas vraiment à leurs besoins.

« Quand vous mettez les porcs dans un enclos avec un plancher en lattes de béton, vous les rendez malheureux. » — Une citation de Kees Scheepens

Contrairement à la croyance populaire, les porcs sont parmi les animaux les plus hygiéniques qui soient. Un ou deux jours après leur naissance, les porcelets sont déjà propres. Les bébés humains mettent beaucoup plus de temps à faire l’apprentissage de la propreté!

Quand on leur donne le choix, les cochons ne feront jamais leurs besoins près de leur mangeoire ou dans leur aire de couchage. Accroupi dans l’une des petites huttes mobiles où les truies mettent bas, l’éleveur saisit une poignée de paille déposée au sol. Vous voyez, ce n’est pas sale du tout!

Pourquoi les cochons ont-ils l'air sales? Contrairement aux humains, les porcs ne possèdent pas de glandes sudoripares. Pour réguler la température de leur corps, ils prennent donc des bains de boue. Cette couche de boue les protège aussi des coups de soleil et des insectes.

Kees Scheepens n’élève que 35 truies reproductrices, qui auront chacune deux portées par année. Photo : Radio-Canada / Catherine Mercier

L’éleveur est toutefois conscient que bien des porcs ne peuvent pas être élevés à l’extérieur, faute d’espace ou d’un climat adéquat (au Canada, par exemple, il fait trop froid pour un élevage en plein air à longueur d’année).

Pour améliorer le bien-être des animaux élevés dans des porcheries, Kees Scheepens a donc imaginé une toilette intelligente pour cochons. Son invention est basée sur un système astucieux : J’utilise un bonbon citronné pour récompenser l’animal quand il urine à un endroit précis de l’enclos.

Dans sa porcherie expérimentale, chaque enclos possède deux espaces distincts où les cochons peuvent faire leurs besoins : un urinoir et ce qu’il appelle un poopoir pour les excréments. Sous le plancher de l’urinoir se trouve un capteur : Quand de l’eau ou de l’urine tombe, le capteur la détecte. Ce capteur est connecté à un système de récompense, qui laisse alors tomber un bonbon. En quelques jours, les cochons comprennent qu’il y a un avantage à faire pipi dans l’urinoir.

L’expérience n’est pas nouvelle : aux Pays-Bas, une toilette pour les vaches  (Nouvelle fenêtre) existe déjà. L’appareil stimule un nerf qui déclenche le réflexe d’uriner, ce qui permet de recueillir séparément l’urine et les fèces.

Le but de la toilette intelligente est de remplacer les planchers traditionnels des porcheries sous lesquels les déjections liquides et solides se mélangent. Photo : Radio-Canada

Pourquoi séparer l’urine des matières fécales?

Quand les excréments et l’urine entrent en contact, cela produit de l’ammoniac. L’ammoniac, c’est ce qui provoque l’odeur caractéristique qui émane des porcheries , explique le producteur. Dans la plupart des porcheries, les planchers sont conçus pour que les déjections liquides et solides tombent à travers les lattes. Elles sont recueillies dans des dalots sous le plancher.

Réduire les émissions d’ammoniac améliore la qualité de l’air ambiant, mais aussi le bien-être des travailleurs et des cochons eux-mêmes. L’ammoniac est un gaz très irritant pour les muqueuses nasales, mais aussi pour la trachée et les poumons. Ça rend les animaux plus sensibles aux infections bactériennes ou virales.

Le producteur estime que, pour des raisons de santé et de bien-être animal, on devrait à tout prix éviter de loger les cochons au-dessus du lisier.

Le taux de réussite de la toilette intelligente est impressionnant : un peu comme lorsqu’un chien fait l’apprentissage de la propreté, il atteint presque 100 % quand les cochons sont entraînés en présence d’un être humain. Quand les animaux sont laissés seuls avec la machine à bonbons, le succès est moins grand, 40 % de l’urine est récoltée dans l’urinoir, le reste sera mélangé aux excréments dans le poopoir .

L’un des problèmes, c’est que les cochons dominants vont parfois voler les bonbons des cochons plus faibles! Par contre, la propreté générale des espaces est rehaussée. Il n’y a pas d’urine ni d’excréments ailleurs dans l’enclos, donc les cochons restent propres, tout comme la paille et le bran de scie , précise l’éleveur.

Hu Zhenpeng est doctorant en technologie agricole à l’Université Wageningen, la plus grande université agricole des Pays-Bas. Photo : Radio-Canada

Encore place à l’amélioration

Pour améliorer l’efficacité du système, Kees Scheepens collabore avec des scientifiques de l’Université Wageningen, la plus grande université agricole des Pays-Bas. Étudiant au doctorat en technologie agricole, Hu Zhenpeng souhaite adapter la toilette intelligente à la réalité d’un élevage moderne. On veut essayer d’entraîner un groupe de cochons avec un système automatisé, pas seulement un animal à la fois.

Le chercheur souligne que plusieurs questions restent en suspens, notamment quant au nombre idéal de cochons par toilette. Chez les humains, on sait combien de toilettes il faut pour un nombre x de personnes, mais pour les porcs, ça reste encore à déterminer.

Originaire de Chine, Hu Zhenpeng est convaincu que cette invention peut s’avérer bénéfique à bien des égards. Notre objectif, c’est que les toilettes occupent moins de 10 % de la surface de l’enclos et qu’on y récolte 95 % des matières fécales et de l’urine. Comme ça, ça réduit beaucoup les émissions d’ammoniac et l’engrais est plus facile à utiliser .

L’urée, une substance que l’on retrouve dans l’urine, est utilisée en agriculture comme engrais azoté et elle est très prisée  (Nouvelle fenêtre) . Quand l’urine entre en contact avec les excréments, une partie de l’azote contenu dans l'urée se transforme entre autres en ammoniac. L’engrais qui résulte de ce mélange est de moins bonne qualité, sans compter que d’autres gaz qui contribuent aux changements climatiques, comme le méthane et le protoxyde d’azote, sont aussi produits quand les déjections solides et liquides se mélangent.

Les porcheries standards aux Pays-Bas comptent 3400 porcs en moyenne et sont construites pour favoriser la croissance rapide des animaux. Photo : Radio-Canada

Une invention prometteuse

Voyant le potentiel de cette invention, le gouvernement néerlandais investit des fonds pour soutenir le développement de la toilette intelligente pour cochons. Car l’élevage représente désormais un véritable casse-tête pour les dirigeants de ce petit pays qui compte 17 millions d’habitants.

Plus grand exportateur de viande de l’Union européenne, les Pays-Bas abritent le plus imposant cheptel d’Europe : 100 millions de poulets, 12 millions de porcs, et 4 millions de bovins sur un territoire à peu près équivalent à la région de Chaudière-Appalaches.

Or le modèle de production intensive qui a fait la renommée de ce petit pays qui nourrit le monde n’est plus viable. La trop grande concentration de déjections animales menace la qualité de l’eau, de l’air et des sols. Les éleveurs porcins néerlandais sont d’ailleurs forcés d’exporter non seulement la viande, mais aussi le purin  (Nouvelle fenêtre) , faute d’espace pour l’épandre.

En décembre, un plan de transition de 25 milliards d’euros sur 15 ans a été déposé par le gouvernement des Pays-Bas. L’objectif est de convaincre certains agriculteurs d’abandonner la production afin de réduire du tiers le cheptel national. Jusqu’à maintenant, ce plan a reçu très peu d’appui au sein des producteurs agricoles, suscitant plutôt la grogne chez nombre d’entre eux.

Kees Scheepens, celui qu'on appelle « L’homme qui murmure à l’oreille des cochons », possède un tout petit troupeau de porcs et mise sur la grande intelligence de ces animaux. Photo : Radio-Canada

Manger moins de viande

Le constat de Kees Scheepens est sans appel. Nous sommes allés trop loin , dit-il, mais je sens que le vent tourne .

Selon lui, il faut certes réduire la taille du cheptel, mais aussi changer notre perception de la viande. Ce n’est pas un produit qu’on peut manger à volonté. Il faut faire de la viande un produit de luxe , comme autrefois, affirme-t-il, et payer les producteurs en conséquence. Notre environnement ne peut pas soutenir la production actuelle. Et les cochons non plus, car ce sont eux les victimes au final .

Et il faut de toute urgence se servir des animaux comme les porcs pour réduire le gaspillage alimentaire. Chaque année, l’Europe produit près de 90 millions de tonnes de déchets alimentaires, on en utilise à peine 5 millions pour nourrir les cochons. Nous devons garder la forêt amazonienne intacte et arrêter d’y faire pousser du soya pour les animaux , soutient l'agriculteur.