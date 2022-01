Vers une fermeture complète des centres d’isolement à l’extérieur du Nunavut

Les centres de quarantaine sont toujours opérationnels, mais les chiffres ont baissé de manière significative », a indiqué jeudi le ministre de la Santé, John Main, en point presse. « Nous voyons cette tendance se prolonger.

À ce jour, 54 personnes se trouvent en isolement dans un de ces établissements, dont 35 à Winnipeg, selon le gouvernement territorial.

Au cours de la dernière semaine, 29 personnes ayant complété leur isolement dans un de ces centres sont rentrées au Nunavut.

Depuis le 14 juin, les personnes ayant reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19 ne sont plus tenues de s’isoler pendant quatorze jours dans un centre de quarantaine du sud du pays.

Le gouvernement du Nunavut n’a pas été en mesure de préciser combien leur a coûté le maintien de ces centres depuis qu’ils sont uniquement obligatoires pour les personnes non vaccinées.

En mars 2021, soit un an après leur mise en place, ces établissements avaient coûté environ 80 millions de dollars aux gouvernements territorial et fédéral.

Isolement à domicile

Au cours des prochains mois, nous nous attendons à cesser entièrement les activités des centres d’isolement de sorte à ne plus avoir à compter sur cette option , a affirmé le ministre de la Santé jeudi.

« À mesure que les chiffres diminuent et que plus de personnes se font vacciner, il y a de moins en moins un besoin de maintenir [les centres d’isolement]. » — Une citation de John Main, ministre de la Santé du Nunavut

Le ministre de la Santé du Nunavut, John Main, a affirmé en point presse, jeudi, que le gouvernement territorial songeait à lever pour de bon ses centres d'isolement dans le sud du pays «d'ici les prochains mois». Photo : Radio-Canada

En fonction de la situation dans le Sud, il sera probablement exigé aux [voyageurs] de s’isoler chez eux pendant une durée précise suivant leur arrivée , a affirmé le médecin-hygiéniste en chef, Michael Patterson.

Depuis le 17 janvier, les personnes doublement vaccinées qui ont la COVID-19 peuvent s’isoler sept jours, celles qui ne le sont pas, ainsi que les contacts à haut risque et les contacts familiaux, doivent s’isoler 10 jours.

En date du 21 janvier, 71 % des Nunavummiut âgés de 5 ans et plus étaient doublement vaccinés contre la COVID-19, 89 % avaient reçu une première dose, et 39 % des plus de 18 ans avaient reçu leur dose de rappel.