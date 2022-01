Un homme de Val-d’Or accusé d’agression sexuelle sur un enfant

Il est accusé d’agression sexuelle, d’attouchements et d’incitation à des attouchements sur une seule et même victime. Les faits reprochés se seraient déroulés à Val-d’Or entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2021.

Francis Jalbert doit aussi répondre à une accusation d’avoir produit de la pornographie juvénile.

L’homme a comparu une première fois jeudi et il a été remis en liberté, moyennant une caution de 500 $ et une série de conditions.

Il reviendra en cour le 23 février.