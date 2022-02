Réutiliser pour moins polluer

Comme son nom l’indique, cet espace de la réutilisation donne une deuxième chance à ce qui aurait pu s’ajouter aux quantités de déchets qui s'accumulent dans les décharges.

L’objet qui devient alors inutile à une personne pourra faire le bonheur d’une autre.

Le Reuse Centre est aussi le lieu pour ce qui ne trouverait pas toujours sa place au recyclage, comme les bouchons de bouteilles en plastique ou encore les contenants alimentaires à usage unique. Photo : Emma Hole

Nous ne prenons pas tout et n’importe quoi et essayons de nous concentrer sur les objets qui n’auraient d'autre endroit où aller , précise Krista Wildemann, coordonnatrice du Reuse Centre d'Edmonton.

Ainsi, l'électronique, les livres, les meubles et les vêtements, par exemple, ne sont pas acceptés, car de nombreuses associations ou magasins de seconde main les acceptent.

Si certains de ces objets nous sont apportés, nous redirigeons les utilisateurs vers les organismes visés et nous nous assurons autant que possible qu’ils soient détournés d’une zone d’enfouissement , précise la coordonnatrice.

Un concept qui se retrouve un peu partout

À Edson, il y a plus de 20 ans déjà qu’un centre de réutilisation existe. Take It or Leave It a été mis en place par la Société de recyclage du district d’Edson, un organisme à but non lucratif qui sensibilise la population à un mode de vie durable et à la protection de l’environnement.

En 2017, 112 148 kg d'objets variés ont pu retourner dans la communauté d’Edson plutôt que d'être jetés à la décharge ou mis au recyclage.

Selon la directrice de la Société de recyclage du district d'Edson, Anne Auriat, l'engouement pour le centre ne s'est jamais démenti.

« Le centre a très bien fonctionné dès le début, c’est un véritable succès. » — Une citation de Anne Auriat, directrice la Société de recyclage du district d’Edson

Au Take It or Leave It d'Edson, tout est soigneusement trié et lavé avant d’être disposé sur les étagères. Photo : Ann Auriat

Le centre s’est ainsi développé et, depuis un an, un espace consacré uniquement aux matériaux de construction a ouvert ses portes.

Ce genre de centre se retrouve, aujourd'hui, un peu partout en Alberta, entre autres grâce à l’organisme à but non lucratif Habitat for Humanity Restore.

Basés principalement sur la construction abordable, leurs magasins de matériaux de seconde main sont présents à travers la province, notamment à Edmonton, Red Deer, Calgary et Medicine Hat.

Réutiliser pour explorer sa créativité

Dans les centres de réutilisation, tout reprend vie et les vieilles cartes postales, les boîtes en tout genre ou les éléments de décorations disparates deviennent matière à alimenter la créativité.

Réutilisatrice avisée, Line Des Rosier est souvent allée au Reuse Centre d’Edmonton pour trouver des bouts de ficelles ou des lacets afin de créer des sacs pour faire les courses.

Pour elle, tout est matière à être utilisé. Avant de jeter, je vérifie toujours si je ne peux pas en faire quelque chose d’autre , dit-elle.

Line des Rosiers a fait de nombreuses créations depuis qu'elle s'est mise à réutiliser. Photo : Line des Rosier

Voguant sur la vague des travaux manuels, le Reuse Center d’Edmonton espère d’ailleurs rapidement reprendre les ateliers d’activités manuelles offerts au public, comme il le faisait avant la pandémie.