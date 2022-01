Ils organisent des courses de dérapages contrôlés sur un lac gelé en Alberta

Faire des acrobaties au volant d’une voiture sur un lac gelé : c'est le passe-temps d'Albertains passionnés de mécanique et d'adrénaline. La piste qu'ils ont construite attire de plus en plus de curieux au réservoir Ghost, près de Calgary.

Ils ont entre 16 et 59 ans. Ils sont tatoueurs, travailleurs de la construction ou étudiants. Les neuf membres de l'équipe Faster Higher sont surtout des amis rassemblés autour d'une passion.

Les samedis et dimanches, ils commencent leur journée par une réunion dans une grange qui leur sert de garage, située près de la municipalité de Cochrane.

Pensez bien à mettre votre casque quand vous conduisez , rappelle Benjamin Laflamme, un membre fondateur de Faster Higher qui est originaire du Québec.

Son père, Martin, compte bien faire des tours sur la glace dans la journée, même à 59 ans. Je suis un peu fou, moi aussi; ça doit être de famille, j’imagine , dit-il.

Une photo devenue virale

Après une heure passée à monter les véhicules tout terrain sur des camions, ils se dirigent vers la station-service pour faire le plein d'essence. On met, d’habitude, 400 $. C’est beaucoup, mais ça vaut le fun qu’on a sur la piste , avoue Benjamin, la pompe à la main.

Benjamin Laflamme a pris l'initiative de créer un compte Instagram pour publier du contenu et faire connaître son équipe. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Leur convoi, long d’une dizaine de voitures, se dirige vers le réservoir Ghost. Toutes les fins de semaine depuis décembre, ces conducteurs semi-professionnels y amènent leurs véhicules et de grosses enceintes pour jouer de la musique sur le lac gelé.

Toute l’après-midi, ils feront des tours de piste et des dérapages contrôlés dans un vacarme troublant la quiétude des champs voisins.

Ce genre de dérapage, appelé drift en anglais, est une discipline apparue au Japon qui consiste à mettre le véhicule en dérive pour évoluer exclusivement dans des mouvements de glisse.

L'hiver dernier, ce sport de vitesse se pratiquait entre amis, mais cette année, le public est beaucoup plus nombreux. Des centaines de personnes viennent observer ce spectacle improvisé depuis qu’une photo de la piste construite est devenue virale sur le réseau social Instagram. Elle a été vue près de 70 000 fois.

Ce cliché publié sur Instagram le 30 décembre 2021 a augmenté leur popularité. Photo : Instagram @faster_higher1

Une activité pour la communauté

On a voulu créer ça pour que tout le monde ait du fun, mais en premier lieu, c’était pour notre équipe, pour se pratiquer, parce qu’on compétitionne l’été. Durant l'hiver, on veut quand même continuer pour avoir une longueur d’avance [sur] nos compétiteurs , explique Benjamin Laflamme, porte-parole de Faster Higher.

La veille, des membres de l’équipe sont allés sur le lac pour s’assurer que l'épaisseur de la glace était d'au moins 30 cm. C’est assez, selon eux, pour supporter le poids de centaines de voitures.

On aime sentir le contrôle qu’on a sur notre véhicule quand on fait des dérapages. Il faut de la pratique pour avoir cette technique , souligne Colin Ditchfield, tatoueur et membre de Faster Higher.

Colin Ditchfield est passionné de « drift » depuis longtemps, aussi bien en voiture qu'en moto. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

À 19 ans, Jacob Holloway est l’un des plus jeunes de la bande. L'été, on fait des dérapages sur des circuits pavés, mais ça nous coûte très cher en pneus. Au moins, sur la glace, ça nous coûte moins cher en réparations et en essence , dit-il.

Sur la colline, une famille brésilienne observe le spectacle, loin du bruit. C'est génial , reconnaît Andre Ferreira. Je n’ai jamais vu ça. Ils doivent vraiment avoir une bonne maîtrise de leurs véhicules.

La participation à cet événement improvisé est gratuite et ouverte à tous. Les membres de Faster Higher demandent toutefois au public de prendre le temps d'observer sur les côtés et de demander conseil avant de se lancer.