Burkina : la junte consulte à Ouagadougou avant un sommet ouest-africain

Une vingtaine de syndicalistes ont été reçus au palais présidentiel par le chef de la junte en personne, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pouvoir lundi.

Il nous a donné l'assurance que nous serons consultés et impliqués dans ce qui sera mis en place , a déclaré Marcel Zanté, président de l'Unité d'action syndicale qui regroupe 130 organisations.

« Maintenant, nous attendons de voir les actes sur le terrain, avant de nous prononcer. » — Une citation de Marcel Zanté, président de l'Unité d'action syndicale

En prenant le pouvoir, la junte s'est engagée au retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable .

Depuis, aucun membre de la junte du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) n'a pris publiquement la parole.

Mercredi, le nouvel homme fort du Burkina Faso qui a renversé le président élu Roch Marc Christian Kaboré, accusé d'impuissance face à la violence djihadiste qui ravage ce pays depuis 2015 et qui a été placé en résidence surveillée, avait rencontré les ministres du gouvernement dissous.

Il leur a demandé de ne pas quitter le Burkina sauf autorisation et a indiqué à cette occasion qu'il souhaitait impliquer toutes les composantes nationales dans la gestion de la transition, selon des sources politiques.

À la veille d'un sommet de la CEDEAO

Les consultations des acteurs de la société politique et sociale burkinabée interviennent à la veille d'un sommet virtuel des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui a fermement condamné ce nouveau coup d'État dans la région.

Comme elle l'a fait auparavant pour deux autres pays où des militaires ont pris le pouvoir, le Mali et la Guinée, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO devrait suspendre le Burkina Faso de ses instances et probablement imposer des sanctions aux putschistes.

Des mutins gardaient le siège de la Radiodiffusion télévision du Burkina, lundi matin. Photo : La Presse canadienne / AP/Sophie Garcia

La junte doit tout faire pour éviter au Burkina Faso des sanctions internationales , a déclaré à l'Agence France-Presse AFP Clément Sawadogo, vice-président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti de M. Kaboré.

Il a rappelé que le Burkina est un pays enclavé en position fragile et qu'il fallait trouver une solution de sagesse pour éviter une crise sécuritaire qui continue avec en plus une crise socioéconomique .

Sans surprise, le coup d'État a été condamné par le Mouvement du peuple pour le progrès MPP qui a réclamé la libération immédiate du président renversé et de son premier ministre Lassina Zerbo.

Condamnation et libération également exigées par la communauté internationale.

La société civile prend acte

Plusieurs organisations de la société civile, parmi lesquelles le Balai citoyen qui avait joué un rôle crucial dans la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en 2014 après 27 ans au pouvoir, ont en revanche été plus mesurées.

Nos organisations attachées à l'État de droit et aux valeurs démocratiques réprouvent les coups d'État militaires ou constitutionnels [modifications d'articles pour se maintenir au pouvoir] , écrivent-elles dans un communiqué, ajoutant aussitôt : Néanmoins, elles prennent acte de la situation .

Plusieurs partis d'opposition à M. Kaboré adoptent une position similaire, dont le plus important, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), est proche de Blaise Compaoré.

Dans un communiqué, ils prennent acte du changement de pouvoir et marquent leur disponibilité à apprécier la vision qui leur sera soumise par la junte.

Les organisations de la société civile exigent la poursuite normale du procès des assassins présumés en 1987 de Thomas Sankara, leader progressiste et icône panafricaine, tué par un coup d'État fomenté par des proches, dont Blaise Compaoré qui avait pris le pouvoir.

Commencé en octobre 2021, le procès a été interrompu par le putsch, mais reprendra lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou, a indiqué un communiqué du parquet du procureur militaire.

Le parquet dément en outre des informations faisant état de la libération du principal accusé présent à ce procès, le général Gilbert Diendéré, un proche de Blaise Compaoré, autre accusé majeur jugé en absence, puisqu'il vit en Côte d'Ivoire.

Le général Diendéré purge déjà une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État commise en 2015, un an après la chute de M. Compaoré.

C'est depuis 2015 que, dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait en près de sept ans plus de 2000 morts et contraint 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.

Par ailleurs, le chef de la junte a déclaré que le pays avait besoin de ses partenaires .