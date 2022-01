Les enquêtes sur les rejets de poussières de Ciment McInnis se poursuivent

Le ministère de l’Environnement poursuit deux enquêtes sur les émissions de poussières survenues à l’usine de Ciment McInnis, à Port-Daniel–Gascons en 2020 et 2021.

Par ailleurs, selon Daniel Messier, conseiller en communication et porte-parole régional du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, deux autres épisodes de rejets de poussières, signalés les 23 et 28 octobre 2021, ont fait l’objet d’inspections.

Chaque fois, des inspections ont été effectuées et des échantillons de poussières ont été prélevés pour fins d’analyses, mentionne le porte-parole.

Daniel Messier indique qu’il est difficile de prévoir la fin du processus d'enquête, qui comporte plusieurs étapes.

Si le rapport d’enquête permet de conclure en des infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement ou ses règlements, le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et il appartiendra à ce dernier de déterminer si des constats d’infraction doivent être déposés , indique M. Messier.

Avec les informations de Roxanne Langlois