Quatre expositions à voir à Gatineau jusqu’en mars

Des œuvres d’art pour réfléchir et voir le monde différemment. D’autres pour voyager dans un autre pays ou à une autre époque. Quatre expositions accueillent le public jusqu’en mars prochain, dans différentes galeries d’art de Gatineau.

Le jeu des Apparences

Dans l'exposition « Apparences », présentée à l’Espace Pierre-Debain, l’artiste Jacinthe Baribeau propose ses propres interprétations d’objets du quotidien. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Apparences, présentée à l’Espace Pierre-Debain, invite le public à poser un nouveau regard sur des objets utilisés au quotidien.

Avec ses sculptures et installations, l’artiste-céramiste Jacinthe Baribeau donne de nouvelles significations à un lit, de la vaisselle et des jouets, notamment, en les faisant apparaître dans des mises en scène inusitées.

Kamiko et Chiffonier

La pratique d’Alexa Hatanaka inclut le kamiko, soit la couture de vêtements en washi, un papier japonais. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

La galerie AXENÉO7 accueille les œuvres de deux artistes.

Par le biais de side by each 2.0, Alexa Hatanaka présente son héritage japonais. Sa pratique artistique inclut la gravure en relief, la fabrication de papier et le kamiko, c’est-à-dire la la couture de vêtements en washi, un papier nippon.

L’installation « Le Chiffonnier » de Karen Kraven soulève des questions sur l’abondance des déchets et la culture du jetable. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

De son côté, Karen Kraven présente son installation Le Chiffonnier. À travers la représentation de l’usine où travaillait autrefois son père (l’usine Kraven Knitting située à Stratford, en Ontario), la Montréalaise réfléchit à la culture du jetable. Une série de bacs sont empilés les uns sur les autres et simulent l'état transitoire des matériaux et des fournitures.

Les deux expositions seront présentées jusqu’au 12 mars à la galerie AXENÉO7, à Gatineau.

La Grèce antique revisitée

Présentée à la galerie Art-Image, L’errance du pli est le premier volet d’une série de quatre expositions autour du travail du Gatinois François Chalifour. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Jusqu’au 6 mars, le premier volet d'une série de quatre expositions consacrées au travail du Gatinois François Chalifour, L’errance du pli, sera à l’affiche au centre d'exposition Art-image de la Maison de la culture de Gatineau.

Dans ses œuvres, cet artiste multidisciplinaire reconstruit la Grèce antique à partir du point de vue d'un homme contemporain, tout en déterrant des récits mythologiques dont on s'inspire encore aujourd'hui.

L’abstraction, Au-delà du réel

Pour souligner son 40e anniversaire, la galerie Montcalm présente l’exposition « Au-delà du réel » jusqu’au 27 février. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Afin de souligner son 40e anniversaire, la galerie Montcalm présente l’exposition Au-delà du réel jusqu’au 27 février. L’exposition devait initialement être présentée en décembre 2020, mais a été reportée en raison de la pandémie.

Articulée autour du thème de l'abstraction, Au-delà du réel met de l’avant 28 pièces de la collection permanente de la Ville de Gatineau.

Avec les informations de Kevin Sweet