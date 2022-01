Les infirmières syndiquées approuvent la nouvelle convention collective

L’accord, qui s’applique rétroactivement du 1er avril 2020 au 31 mars 2024, couvre les plus de 30 000 infirmiers et infirmières à l’emploi de Services de santé de l’Alberta (Services de santé Alberta AHS ), de Covenant Health, de Lamont Healthcare et du Groupe Bethany.

Il prévoit 4,25 % d’augmentation de salaires sur une durée de quatre ans et un montant forfaitaire de 1 % pour les heures travaillées en 2021 en reconnaissance du travail des employés pendant la pandémie.

L’Syndicat des infirmières unies de l'Alberta UNA a également obtenu le transfert de montants forfaitaires à la grille salariale et des soutiens accrus en santé mentale. Un comité sur la charge de travail sera formé et un fonds d’investissement de 7,5 millions de dollars par an permettra d’aider au recrutement et à la rétention des infirmières en milieu rural.

Cette ratification [...] met fin à une des périodes de négociations les plus difficiles et étendues des 44 ans d’histoire du syndicat , a indiqué l’UNA dans son communiqué.

Deux ans ont été nécessaires pour obtenir cet accord. Selon le directeur des Relations de travail à l’Syndicat des infirmières unies de l'Alberta UNA , David Harrigan, la clé a été le consentement de Services de santé Alberta AHS à revenir sur sa position initiale, qui comprenait une baisse de salaire de 3 %.

Les termes d’une entente de principe avaient finalement été trouvés à la fin de décembre après une médiation de quatre mois.