Autre commémoration en virtuel de l’attentat de Québec

On demande à la population de suivre ça [en ligne] sur toutes les plateformes [...] et de rester en sécurité chez elle [...] Nous tenons à la sécurité de tout le monde , insiste Maryam Bessiri, l’une des porte-parole du comité organisateur de la commémoration citoyenne.

Seuls les responsables de la grande mosquée, les dignitaires, les journalistes et les animateurs pourront assister en présentiel à la cérémonie, qui débutera à 18 h, samedi, à l’extérieur du Centre culturel islamique de Québec.

« Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Nous suivons à la lettre les consignes de la santé publique. » — Une citation de Maryam Bessiri, porte-parole du comité organisateur de la commémoration

Maryam Bessiri invite la population à suivre la cérémonie de commémoration sur Internet. Photo : Radio-Canada

Les citoyens pourront toutefois suivre l’événement en direct sur Internet. La cérémonie sera diffusée en direct sur Facebook (français) et YouTube (en anglais).

Cliquez sur les liens suivants pour suivre la cérémonie en français (Nouvelle fenêtre) ou en anglais (Nouvelle fenêtre) .

Des survivants et des proches des victimes de l’attentat du 29 janvier 2017, qui a fait 6 morts et 5 blessés, dont plusieurs graves, prononceront des allocutions, tout comme différentes personnalités politiques, dont le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Bruno Marchand.

Tisser des solidarités

Le comité organisateur a également invité Nusaiba Al-Azem, une représentante de la mosquée de London, en Ontario, où quatre membres d’une famille musulmane ont été tués dans une attaque au véhicule-bélier en juin dernier, à prendre la parole.

Ce sont des solidarités qu'on essaie de tisser dans le cadre de la lutte contre l'islamophobie , précise Maryam Bessiri, qui rêve à un retour des cérémonies de commémoration en présentiel.