La mobilisation des gyms se déplace à l’extérieur

La mobilisation était déjà en cours dimanche matin au club le Vestiaire, à Montréal. Des clients et passants se sont rassemblés à l’extérieur, en respectant les consignes sanitaires, au rythme de la musique d’un DJ.

Le copropriétaire de l’endroit, Karim El Hlimi, se présentait comme l’instigateur du mouvement au cours des derniers jours. Il souhaitait surtout que le discours concernant les gyms change, estimant qu’ils avaient subi des critiques non fondées.

L'instigateur du mouvement de mobilisation des gyms, Karim El Hlimi, accueille les gens à l'extérieur de son commerce dimanche matin. Photo : capture d'écran/Instagram

Nous avons dû enlever ‘’gym’’ complètement de notre nom, car nous sommes constamment associés à des préjugés qui se réfèrent au terme gym , avait-il expliqué vendredi.

Il souhaite donc prouver que les salles d’entraînement peuvent ouvrir dès maintenant, en respectant les consignes sanitaires.

Finalement, plusieurs gyms ne vont plus défier le gouvernement en accueillant des clients à l’intérieur par crainte de recevoir un constat d’infraction allant parfois jusqu’à 6000 $.

De plus, ce constat pourrait nuire à leur demande d’aide financière en temps de pandémie du gouvernement provincial.

Une question de survie

Mathieu Corriveau souhaitait ouvrir son centre de CrossFit à Lac-Beauport pour faire partie du mouvement.

Il a finalement préféré organiser un rassemblement à l’extérieur. On va respecter les règles sanitaires. On veut faire jaser nos décideurs , dit-il dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

L’activité était aussi à l’extérieur au CrossFit Québec City. On voulait faire passer notre message d’une manière qui n’allait pas nous pénaliser , explique le propriétaire Benjamin Hébert.

« Il y a beaucoup de centres qui sont au bord du gouffre. On a les points liés par le gouvernement. » — Une citation de Benjamin Hébert

D’après lui, le gouvernement doit changer sa vision de l’entraînement physique. On n’est pas juste des gros bras, comme on a vu au Bye by e, ajoute-t-il, en faisant référence à l’éclosion de cas du Méga Fitness Gym 24 h à Québec en mars 2021.

Une mobilisation devant le MissFit gym à Québec Photo : Radio-Canada

Visite des policiers

Jusqu’à maintenant, Radio-Canada a parlé avec une salle d’entraînement qui a choisi d’accueillir des clients à l’intérieur dimanche matin.

Le Gym Proactif a reçu quelques clients durant la matinée. Nous avons surtout reçu nos patients en réadaptation physique. Nous voulions faire partie du mouvement, et comme nous n’avons pas accès aux subventions, nous n’avions pas peur de les perdre , souligne la copropriétaire, Mylène Arseneau.

Les policiers se sont rendus à l'établissement en fin d’avant-midi. Ils ont vérifié nos espaces, ont vu qu’on suivait les consignes sanitaires. Bien sûr, ils nous ont demandé de fermer, en mentionnant qu’ils reviendraient en après-midi pour vérifier si les clients étaient partis , précise la copropriétaire.

Elle ajoute que le gym a rapidement fermé ses portes et qu’il restera fermé jusqu’à l’annonce de réouverture par le gouvernement.

C’était vraiment pacifique. Nous sommes satisfaits de l’avoir fait, ne serait-ce que pour nos clients en réadaptation , conclut-elle.

Les gyms sont fermés depuis le 20 décembre. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Vendredi, le cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, écrivait ceci : Nous continuons notre collaboration avec la santé publique et les partenaires du milieu pour revenir progressivement à une pratique sportive la plus normale possible dans les meilleurs délais. D’ici là, la façon de mettre en place les conditions gagnantes pour le retour du sport, c’est de continuer à suivre les consignes sanitaires et de respecter les recommandations de la santé publique .

Avec la collaboration de Marie-Pier Mercier et Raphaëlle Drouin