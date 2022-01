Le Dr Boileau rencontre la presse sans François Legault

Le directeur national de santé publique par intérim prendra la parole dès 15 h.

Pour l'occasion, il sera accompagné de Michèle de Guise, PDG par intérim de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), et de Marie-France Raynault, conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La tenue de conférences de presse distinctes de la santé publique et du gouvernement était une demande de longue date des partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Le Dr Boileau a fait savoir mardi que cette requête serait bientôt exaucée. Le bureau du premier ministre avait toutefois indiqué rapidement qu'il continuerait au besoin à organiser des conférences de presse conjointes avec la santé publique.

Celle de jeudi devrait être l'occasion pour le Dr Boileau de se prononcer sur l'idée du gouvernement Legault d'imposer aux non-vaccinés une contribution santé , estime le Parti québécois.

La santé publique fera le point sur la pandémie alors que le Québec a enregistré jeudi une première baisse significative des hospitalisations. Cette tendance devrait d'ailleurs se maintenir pour les deux prochaines semaines, a fait savoir l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS en fin d'avant-midi.

Plus de détails suivront.