Dépistage et masques : l’Île-du-Prince-Édouard explique son plan de retour en classe

L’enseignement se faisait à distance depuis la fin du congé des Fêtes. L’arrivée du variant Omicron du coronavirus en décembre a entraîné des niveaux records de cas de COVID-19 dans la province, et causé les premiers décès sur l’île depuis le début de la pandémie.

Dépistage et masque à l’école

La ministre de l’Éducation, Natalie Jameson, a expliqué que les élèves et le personnel scolaire allaient recevoir 10 trousses de dépistage rapide de COVID. Les cinq premières pourront être récupérées à un point de collecte cette semaine, et les cinq autres seront acheminées aux familles la semaine prochaine.

Des tests de dépistage rapide de COVID-19. Photo : Reuters / Christian Mang

Elle demande aux élèves et aux membres du personnel de faire deux tests de dépistage avant le retour en classe. Ceux-ci doivent être faits samedi à la maison et lundi matin avant l’école, et doivent être négatifs.

Pour les trois semaines qui suivent, le ministère de l’Éducation désire que les élèves et le personnel fassent des tests de dépistage trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis.

Un élève d'une école de Berlin, en Allemagne, effectue un test rapide de dépistage de COVID-19 le 9 août 2021. Photo : Reuters / Axel Schmidt

Le port du masque à l’école sera requis à l’intérieur, sauf lorsque les jeunes mangent ou pratiquent une activité physique.

Lorsque les parents iront chercher les premières trousses de dépistage, on leur remettra un masque pour leurs enfants. Il s’agit d’un masque réutilisable et lavable en coton qui contient un filtre à charbon actif. Ce filtre doit être changé tous les deux jours, et les écoles fourniront les filtres de remplacement.

Les enfants et les adultes qui fréquentent les écoles peuvent porter un autre type de masque approprié s'ils le désirent.

Le ministre de l'Éducation, Natalie Jameson, à l'été 2021. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Des systèmes portables de filtration d’air à filtre high-efficiency particulate air HEPA (haute efficacité) ont été installés dans certaines écoles, assure la ministre Jameson. Les cohortes seront composées d’un nombre limité d’élèves où cela est possible, ajoute-t-elle.

Les activités parascolaires auront lieu, tant que la distanciation physique peut être respectée. La pratique d’activités sportives est permise, mais les compétitions et tournois demeurent suspendus pour le moment.

Les enfants n’ont pas à être vaccinés contre la COVID pour être admis en classe, mais la santé publique recommande fortement qu’ils le soient.

Selon les plus récentes statistiques de la province, mises à jour le 22 janvier, 64 % des jeunes de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose du vaccin pédiatrique contre la COVID-19. Les enfants de 12 ans et plus pouvaient être vaccinés depuis plusieurs mois.

La province veut les enfants à l'école

Les parents qui sont hésitants à l’idée de voir leurs enfants à nouveau fréquenter l’école seront plus ou moins laissés à eux-mêmes.

La Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, le 26 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La province souhaite vraiment qu’ils reprennent leur éducation en personne, ont insisté mercredi les différents intervenants à la conférence de presse du gouvernement.

Les parents qui refusent d’envoyer leurs enfants à l’école peuvent faire une demande auprès du ministère de l’Éducation afin d’être autorisés à faire l’école à la maison, a indiqué Tamara Hubley-Little, la directrice de l’éducation pour la province.

Ils seront alors responsables de l’éducation de leurs enfants pour les cinq prochains mois. La province pourra leur fournir le curriculum et des manuels scolaires, mais sans plus, dit Mme Hubley-Little.

En revanche, le ministère de l’Éducation assure qu’un soutien à l’apprentissage temporaire sera offert aux élèves qui doivent s’isoler à la maison à cause du virus.