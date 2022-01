De nouveaux arrivants basés à Sudbury et à North Bay sont heureux d'être passés par le programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPIRN) pour s’installer dans la région.

Le programme, créé en 2019 pour pallier le manque de main-d'œuvre et au déclin de la population, octroie la résidence permanente aux individus qui décrochent des postes en demande dans les régions de North Bay, Sudbury, Timmins, Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay.

J’ai toujours voulu venir au Canada , raconte Samanta Izquierdo, une enseignante, musicienne et candidate du programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord PPIRN basée à North Bay.

Samanta et son partenaire ont quitté l'Équateur pour s’installer à North Bay en janvier 2020. Photo : Samanta Izquierdo

Je regardais des vidéos sur internet pour comprendre la culture canadienne et les différents programmes d’immigration , poursuit-elle.

« J’adore notre vie ici. On est en contact avec la nature, on profite des lacs et des couchers de soleil. » — Une citation de Samanta Izquierdo, enseignante et musicienne

Je recommande cette région à tous mes proches qui me demandent conseil pour venir étudier ou travailler au Canada , affirme Mme Izquierdo.

Tia Dave réside également à North Bay et a récemment obtenu sa résidence permanente. C’est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens.

Tia Dave se dit heureuse d'avoir choisi de s'installer à North Bay. Photo : Tia Dave

Obtenir la résidence permanente, c’est un rêve devenu réalité , confie-t-elle.

« North Bay, c’est devenu un deuxième chez moi. » — Une citation de Tia Dave, responsable des finances chez Canada Meat Group

Cette nouvelle résidente du nord de la province a terminé ses études au collège Canadore avant de décrocher un emploi de comptable dans une petite usine de transformation de bœuf.

Elle a rapidement grimpé les échelons pour devenir responsable des finances de l’entreprise. Mon parcours a été riche d’expériences. Aujourd’hui, j’ai de nouveaux amis, de nouvelles responsabilités, et une nouvelle communauté.

Je ne déménagerai jamais

Moussa Jalloul et sa famille ont quitté le Maroc en 2020 pour venir s’installer à Sudbury.

Grâce à un programme de mobilité francophone, ce dernier a été recruté comme dessinateur pour l’entreprise City Welding.

Moussa Jalloul s'est tout de suite senti le bienvenu à Sudbury. Photo : Moussa Jalloul

Après un an, il est promu au poste de responsable de la production.

La Ville de Sudbury émet alors une recommandation auprès du gouvernement fédéral pour appuyer sa demande de résidence permanente. Attendre la confirmation finale, c’est l’étape la plus stressante, mais toutes bonnes choses prennent du temps.

Souad Jadir, Farah et Moussa Jalloul se sont installés dans le Grand Sudbury en 2020. Photo : Moussa Jalloul

Au début, je n’avais pas l’intention de rester à Sudbury , raconte M. Jalloul. C’est une petite ville, je craignais d'être isolé.

Mais avec le temps, on se fait des amis. On se familiarise avec la ville. Maintenant, ça me rappelle la vie dans mon pays natal , poursuit-il.

« Je ne déménagerai jamais… Enfin, je ne pense pas quitter Sudbury. Je sens que je suis chez moi ici. » — Une citation de Moussa Jalloul, responsable de la production chez City Welding

Les enfants de Moussa Jalloul sont inscrits dans une école francophone. Au bout d’un an, ma petite fille de cinq ans pouvait s’exprimer en français et en anglais , raconte-t-il.

Mes enfants peuvent parler trois langues, comme ça, facilement , commente-t-il.

Mohammed Islam Jalloul (gauche, 7 ans) et Farah Jalloul (droite, 5 ans) s'adaptent bien aux hivers nord-ontariens. Photo : Moussa Jalloul

L'éducation des enfants est ce qui a poussé M. Jalloul et sa femme à quitter leur pays d’origine en quête de meilleures opportunités.

On fait tout pour nos enfants , conclut-il.

Achraf Jalloul a déménagé à Sudbury à l'âge de 10 ans. Photo : Moussa Jalloul

Un programme qui a le vent dans les voiles

Il y a beaucoup d’intérêt pour le programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord PPIRN explique Loise Githiga, consultante réglementée en immigration. Lorsque le programme a été annoncé, j’ai été inondée d’appels et de demandes de rendez-vous.

Elle estime que les exigences en matière d’expérience professionnelle freinent certains candidats dans leurs démarches. Ça peut être un processus très difficile.

Loise Githica anime des capsules d'informations sur le RNIP sur YouTube. Photo : LOISE GITHIGA

Selon elle, les communautés d’accueil ont tout à gagner d’un programme d’immigration comme celui-ci.

« Ces communautés souffrent d’une population en déclin, tandis que les nouveaux arrivants sont à la recherche d’un nouveau chez-soi. » — Une citation de Loise Githiga, consultante réglementée en immigration canadienne

Initialement, les communautés espéraient accueillir jusqu’à 250 résidents permanents annuellement dans le cadre du PPIRN, mais les restrictions à la frontière et les délais administratifs au fédéral entraînés par la pandémie sont venus compliquer les choses.

En 2020, seulement 11 néo-Sudburois ont obtenu la résidence permanente via le programme. À North Bay, Timmins et Thunder Bay, ces chiffres s’élevaient à 13, 41 et 69, respectivement.

Or, les chiffres de 2021 sont prometteurs et suggèrent que le programme gagne en popularité. Dans la plupart des villes, le nombre de nouveaux arrivants passés par le programme a doublé, voire triplé.

Sudbury, par exemple, a admis sept fois plus de nouveaux arrivants dans la deuxième année du programme pilote d’immigration.

Avec les conjoints et les enfants, Sudbury s’est doté de 215 résidents de plus , précise Alex Ross, agent de développement des affaires pour la Ville du Grand Sudbury et responsable du programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord PPIRN .

Nous avons également commencé l’année 2022 en force , estime ce dernier. On espère vraiment que le programme continuera au-delà de la période d’essai.