Des trésors patrimoniaux par milliers dans les chambres fortes de nos musées

Au-delà du grand travail de médiation et de diffusion qu’effectuent les musées, leur mission de préservation et de conservation des œuvres et des artéfacts demeure souvent dans l’ombre. Incursion dans trois cavernes d’Ali Baba de l’Est-du-Québec, où les trésors patrimoniaux reposent par milliers.

Œuvres d’art, découvertes archéologiques et ethnologiques, objets reliés aux sciences naturelles et photographies… Le Musée régional de la Côte-Nord conserve depuis près de 50 ans quelque 10 000 artéfacts qui, sauf exception, ont joué un rôle dans l'histoire régionale , indique Steve Dubreuil, anthropologue, chercheur et conservateur du musée.

Ces collections peuvent notamment provenir de grandes donations, par exemple la collection fondatrice du Musée régional de la Côte-Nord : elle provient de l'ingénieur forestier Paul Provencher, qui a œuvré sur la Côte-Nord entre les années 1920 et 1950 entre Anticosti et la Haute-Côte-Nord, indique M. Dubreuil.

« On est ici pour faire prendre conscience aux gens que la vie n'a pas toujours été aussi simple, aussi facile et aussi immédiate », affirme Steve Dubreuil, anthropologue, chercheur et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

On a des exemples comme ça où une grande quantité d'objets peut être donnée à un musée, sinon ce sont des dons au compte-gouttes. Presque chaque mois, quelqu'un se présente au musée, propose un objet.

C’est alors le comité d’acquisition du musée qui établit la pertinence d’acquérir ces objets.

De l'autre côté du fleuve, le Musée du Bas-Saint-Laurent détient une impressionnante collection de 250 000 photographies en plus de posséder près de 3500 œuvres d'art. Comme dans les autres musées de l'Est-du-Québec, ces objets proviennent de dons.

Lorsqu'on reçoit une œuvre, on l'analyse. On s'assure qu'elle est en bon état et qu’on est capables de la faire restaurer , explique la conservatrice au Musée du Bas-Saint-Laurent, Oriane Asselin van Coppenolle.

La grande qualité de la collection d'œuvres d'art du Musée du Bas-Saint-Laurent a marqué la conservatrice lorsqu'elle est entrée en fonction, il y a quatre ans. Photo : Radio-Canada

Environnement contrôlé

La conservation de ces objets, parfois âgés de centaines, voire de milliers d'années, dépend de plusieurs facteurs, par exemple la température et le taux d’humidité des lieux qui les abritent.

Quand on entre au magasin d'archives, il fait toujours un petit peu plus froid. La température est gardée en bas d'un certain degré et on a aussi du matériel qui s'occupe de gérer l'humidité , décrit l’archiviste Marie-Pierre Huard, qui travaille au Centre d'archives du Musée de la Gaspésie.

Le Musée de la Gaspésie, qui conserve près de 8000 objets, est aussi un des rares musées à avoir un centre d'archives agréé à même son institution. Près de 2000 cartes et plans, environ 134 000 photographies et des milliers de documents y sont conservés.

Le Musée de la Gaspésie conserve notamment les registres des magasins généraux de plusieurs villages de la péninsule. Photo : Radio-Canada

On y utilise du matériel spécifique aux archives, notamment des chemises et des boîtes sans acide, explique Mme Huard.

Selon le matériau dont ils sont faits, les objets, quant à eux, peuvent requérir des températures et des taux d’humidité différents pour être conservés adéquatement. Toutefois, faute de moyens ou d’espace, certains musées sont forcés de faire une moyenne de ces conditions pour conserver leurs artéfacts.

Il y a des musées qui ont des locaux spécifiques pour certains types d'objets , explique Geneviève Desrochers, technicienne en muséologie au Musée régional de la Côte-Nord. Par exemple, les métaux, idéalement, devraient avoir un taux d'humidité très bas, ce qui n'est pas du tout le cas pour des cuirs ou des peaux, par exemple, qui, eux, demandent un taux d'humidité un petit peu plus haut. Nous, étant donné qu'on n'a pas le luxe d'avoir une réserve avec un seul type de matériau, on doit faire une moyenne. Donc, en moyenne, on dit que 50 % de taux d'humidité et 18 degrés Celsius, c'est pas mal, ce qui est bon pour une grande variété d'artéfacts.

Depuis près de 50 ans, le Musée régional de la Côte-Nord conserve quelque 10 000 artéfacts. Photo : Radio-Canada

Une mission aux multiples défis

Une fois les objets acquis et bien conservés, il faut les mettre en valeur. C'est une des responsabilités du conservateur ou de la conservatrice, qui élabore des expositions de manière à présenter ces trésors de façon cohérente au grand public.

Si on prend une navette à filet, qui est un outil que les pêcheurs utilisaient pour créer ou pour fabriquer des filets de pêche, il ne s'agit pas seulement de la présenter comme ça. Il faut mettre cet objet-là en contexte, il faut aussi que ça relève d'un fil conducteur d'une exposition. Donc, il faut prendre un ensemble d'objets ou des objets et rendre ça intelligible pour les publics et pour tous les types de visiteurs , illustre Vicky Boulay, conservatrice au Musée de la Gaspésie.

Le Musée de la Gaspésie conserve de nombreux objets ethno-historiques qui rappellent la vie quotidienne des Gaspésiens à diverses époques, notamment dans le domaine des pêches et dans l'industrie forestière, explique Vicky Boulay. Photo : Radio-Canada

Expositions virtuelles, catalogues… Les musées cherchent aussi des façons de mettre en valeur leurs fonds photographiques.

On essaie d'être très dynamiques et très innovants dans nos façons de faire la promotion puis de diffuser ces œuvres-là , affirme la conservatrice Oriane Asselin van Coppenolle.

On a fait beaucoup d'expositions virtuelles avec nos fonds photographiques. Sinon, depuis de nombreuses années, on a le site « Cyberphotos », qui met en ligne 125 000 de nos photographies, donc c'est possible pour toute personne de naviguer dans nos fonds photographiques.

Toutes ces démarches de conservation et de mise en valeur ont toutefois des coûts élevés. Pour poursuivre leur mission, les musées de l'Est-du-Québec sont appuyés financièrement par le ministère de la Culture et des Communications. Aidés par les municipalités, ils comptent aussi sur les revenus à la billetterie et sur le produit des ventes en boutique. Le gouvernement fédéral peut aussi soutenir certains projets à l'occasion.

Le Musée du Bas-Saint-Laurent détient une impressionnante collection de 250 000 photographies. Photo : Radio-Canada

« On met souvent beaucoup d'argent dans les expositions, la diffusion, les activités, mais beaucoup moins dans ce qu'on ne voit pas : la conservation et, surtout, la conservation préventive. C'est une question importante. » — Une citation de Geneviève Desrochers, technicienne en muséologie au Musée régional de la Côte-Nord

Il y a aussi le virage numérique... Ce n'est pas parce qu'on est un musée qu'on ne veut pas être moderne , affirme en riant la technicienne Geneviève Desrochers.

De son côté, le Musée du Bas-Saint-Laurent prépare actuellement des demandes de subvention pour lancer de grandes rénovations. La nécessité de remettre le bâtiment à niveau se fait sentir depuis plus d’une quinzaine d’années.

L’organisation de Rivière-du-Loup manque aussi d’espace pour acquérir de nouvelles œuvres. Ce serait important que le musée s'agrandisse ou qu'on trouve de nouveaux espaces pour pouvoir recommencer cette mission d'acquérir de nouvelles œuvres pour venir diversifier notre collection puis aller vraiment la bonifier , explique Mme Asselin van Coppenolle.

Le Musée de la Gaspésie conserve près de 8000 objets liés à l'histoire des Gaspésiens. Photo : Radio-Canada

Pour la conservatrice Vicky Boulay, le principal défi du Musée de la Gaspésie est d'assurer un rayonnement sur tout le territoire. On est le Musée de la Gaspésie à Gaspé, mais notre mission, elle, est régionale. Donc c'est important que quelqu'un de Carleton, de Sainte-Anne-des-Monts, de Rivière-au-Renard, de Nouvelle, puisse se reconnaître dans les activités que poursuit le Musée de la Gaspésie , souligne-t-elle.

À tous ces défis s'ajoute une préoccupation partagée par tous : attirer plus de gens, jeunes et moins jeunes, dans les musées.

« On est ici pour faire prendre conscience aux gens, aux jeunes d'aujourd'hui, aux générations futures, que la vie n'a pas toujours été aussi simple, aussi facile et aussi immédiate. » — Une citation de Steve Dubreuil, anthropologue, chercheur et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord

On est un peu les porte-parole de nos ancêtres, dans le fond. […] Malgré la période trouble qu'on traverse, on l'a facile et il faut être reconnaissant envers ceux qui ont investi de leur cœur, de leur temps, de leur argent, pour faire de notre mode de vie moderne quelque chose de très simple et de très douillet , conclut M. Dubreuil.

D’après le reportage de Xavier Lacroix