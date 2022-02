Sécurité sur la Bonaventure : au tour de Cime Aventures d’être montrée du doigt

C'est un nouveau rebondissement dans la saga judiciaire de Cime Aventures . L’automne dernier, l’entreprise récréotouristique accusait les pêcheurs récréatifs de mettre en péril la sécurité de ses clients sur la rivière Bonaventure. Cette fois, c'est l’Association des pêcheurs et ses témoins qui ripostent et retournent le blâme contre Cime Aventures.

Les déclarations sous serment produites par l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure (APSB) dans le cadre du processus judiciaire opposant Cime Aventures au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) remettent en cause les pratiques de l’entreprise à différents égards.

Plusieurs personnes, employés de la ZEC, guides de pêche, riverains et usagers de la rivière, prétendent avoir été témoins de situations préoccupantes comme l'inexpérience des clients, des accidents ou le non-respect de règles en vigueur.

Des clients montent à bord d'embarcations louées par l'entreprise Cime Aventures (archives). Photo : Radio-Canada

Une cliente de Cime Aventures, Hélène Chouinard, relate un épisode durant lequel elle serait tombée dans une fosse à saumons, le 3 août dernier. Cette expérience m’a fortement ébranlée , note la résidente de Hope, qui dit avoir été secourue, ainsi que sa fille, par deux employées de la Zone d'exploitation contrôlée ZEC .

Dans son témoignage, la dame fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu l’aide de l’équipe de Cime Aventures dans le choix et l’ajustement de sa veste de flottaison. Aucune formation ne lui aurait été donnée avant le départ.

« L’employé nous a remis un kayak avec des pagaies. Personne ne nous a demandé si nous avions déjà fait du kayak, et nous n’avons eu aucune instruction sur comment pagayer et descendre la rivière Bonaventure. » — Une citation de Extrait de la déclaration sous serment d’Hélène Chouinard, cliente de Cime Aventures

Sébastien Bujold, un assistant à la protection de la faune sur le territoire de la Zone d'exploitation contrôlée ZEC de la rivière Bonaventure depuis 2010, aurait aussi été témoin du manque d’expérience de certains clients. Par exemple, j’ai observé des descendeurs qui s’assoient face à face dans leurs embarcations , illustre-t-il.

Plusieurs témoins rapportent des incidents préoccupants (archives). Photo : Radio-Canada

Guide sur la rivière Bonaventure depuis plus de 40 ans, Jean-Marc Poirier relate plusieurs événements qui seraient survenus au cours des dernières années et durant lesquels il serait intervenu auprès de canoteurs en détresse. Il se souvient notamment d’avoir secouru une cliente qui avait chaviré en canot et avait un pied pris sous une roche .

M. Poirier soutient qu'il aurait aussi discuté avec des clients accompagnés d’un bébé de quatre mois. J’ai trouvé surprenant et non sécuritaire qu’un enfant aussi jeune soit dans une embarcation sur une rivière , indique-t-il.

Ronald Arseneault, un propriétaire riverain, rapporte lui aussi être intervenu lors de nombreux incidents qui auraient impliqué la clientèle de l’entreprise entre 2017 et 2019. Le secteur du Malin serait à son avis particulièrement problématique.

« J’ai observé plusieurs clients de Cime Aventures avec plus ou moins d’expérience perdre le contrôle de leurs embarcations face au courant remontant et entrer en collision avec des personnes près de la berge, incluant des enfants. » — Une citation de Extrait de la déclaration sous serment de Ronald Arseneault, propriétaire riverain

M. Arseneault raconte notamment un événement qui serait survenu à l’été 2018. Selon ce qu'il relate dans sa déclaration, deux jeunes filles discutaient, assises sur un rocher situé au début du rapide, lors de l’arrivée d’un usager à bord d‘une embarcation gonflable. Le tube a passé par-dessus une des jeunes filles et l’a traînée sur une distance de 20 à 30 pieds. La jeune fille était prise dans l’eau sous le tube et a heurté des roches.

Guide de pêche sur la rivière Bonaventure depuis plus de 40 ans, Dial Arsenault raconte quant à lui avoir dû, il y a une dizaine d’années, extirper de l’eau un canoteur en état d’hypothermie qui aurait été transporté au centre hospitalier de Maria après avoir chaviré.

Ronald Arsenault a représenté les propriétaires riverains de la rivière Bonaventure dans le cadre de l'élaboration du Plan global de cohabitation pour la rivière Bonaventure. Celui-ci n'a finalement jamais été entériné par Québec. Photo : Gracieuseté de Ronald Arsenault

Il raconte également, en juillet 2013, s’être porté au secours d’une famille dont les parents et les enfants se seraient retrouvés coincés sur des côtés opposés de la rivière . Les parents m’ont mentionné qu’ils n’auraient jamais fait la descente [de la rivière] s’ils avaient été informés du niveau trop élevé de l’eau explique-t-il dans le document déposé en cour.

Alors qu’un pêcheur déplore s’être fait invectiver par des clients de Cime Aventures, un employé de la Zone d'exploitation contrôlée ZEC , Guillaume Richard, déclare que la limite d’embarcations sur la rivière n’aurait pas été respectée lors de quatre journées durant laquelle un décompte a été effectué par son équipe à l’été 2021.

Il soutient que le ratio de patrouilleurs de Cime Aventures pour le nombre de clients admis sur l'eau n'aurait pas été respecté tout au long de l’été .

De nombreuses plaintes

Le directeur général de la Zone d'exploitation contrôlée ZEC de la rivière Bonaventure, Ronald Cormier, allègue que les plaintes se sont multipliées depuis 2015.

La présence de déchets dans le cours d’eau et aux abords de celui-ci, l’augmentation du nombre d’embarcations sur la rivière et des incidents générés par le manque d’expérience des descendeurs font partie des doléances faites à l’organisme.

La ZEC de la rivière Bonaventure est gérée par l'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure. Elle est mandatée, par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de gérer le territoire sur lequel opère en partie Cime Aventures. Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Selon lui, au cours de la saison 2020, les effets négatifs constatés auparavant ont été amplifiés de façon catastrophique . La situation est loin de s’être améliorée l’été dernier, note le gestionnaire.

« La saison 2021 fut à l’image de 2020 et nous avons reçu plus de cinquante plaintes émanant des pêcheurs sportifs, de propriétaires riverains et de descendeurs en embarcations. [...] Celles-ci concernaient principalement le manque d’encadrement et de sécurité entourant les activités récréatives de Cime Aventures. » — Une citation de Extrait de la déclaration sous serment du directeur général de la ZEC de la rivière Bonaventure, Ronald Cormier

Cime Aventures a entrepris des démarches judiciaires, l’été dernier, afin de faire invalider l’autorisation de commerce délivrée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), un document qui lui permet d’opérer sur la rivière Bonaventure chaque été. L’entreprise privée juge que ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP a empiété sur la compétence fédérale de la navigation et que l’entente signée le 11 juin avec Québec, qui limitait le nombre d’embarcations et de clients qu’elle pouvait admettre sur l’eau, est inconstitutionnelle. Les témoignages présentés dans ce texte sont issus de documents déposés en cour dans le cadre de ce processus judiciaire. L'enjeu de la cohabitation sur le cours d'eau avait d'ailleurs été fortement médiatisé le printemps dernier.

Le MFFP témoigne lui aussi

Tout comme l'a fait l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure APSB , le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP a lui aussi récemment déposé devant le tribunal des déclarations assermentées ainsi qu’un mémoire demandant le rejet de la requête de Cime Aventures.

Le biologiste Martin Dorais et la directrice à la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Justine Desmeules, témoignent du processus qui a mené à la signature de l’autorisation de commerce que tente de faire invalider l’entreprise.

Mme Desmeules confirme également qu'elle a été informée par l'APSB APSB à plusieurs reprises, au cours de l’été 2021, du fait que Cime Aventures aurait contrevenu aux règles figurant dans ce contrat, notamment en ce qui a trait au nombre d’embarcations admises sur la rivière.

La gestionnaire ajoute que son ministère a été interpellé à de nombreuses occasions par des citoyens.

« Le MFFP a reçu plusieurs lettres provenant du milieu qui déplorent la situation sur la rivière Bonaventure et les impacts sociaux et environnementaux liés à la clientèle croissante de l’entreprise et aux comportements de celle-ci. » — Une citation de Extrait de la déclaration sous serment de Justine Desmeules, directrice à la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

En vertu de l’autorisation de commerce 2021, Cime Aventures devait initialement limiter son nombre quotidien d’embarcations sur le cours d’eau à 220 (comparativement à 260 en 2020). De plus, le nombre de clients admis quotidiennement par l’entreprise dans la zone récréative comprise entre le rapide Malin et la base de Cime Aventures avait été restreint à 20 en basse saison et à 45 en haute saison alors que ce nombre était fixé à 125 en 2020. Une décision rendue le 22 juillet par la juge Danielle Turcotte a néanmoins reconduit temporairement les conditions plus permissives de 2020, le temps que la question de la validité de l’autorisation de commerce signée avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP soit tranchée par le tribunal.

Cime Aventures, qui n’a pas accordé d’entrevue à Radio-Canada depuis l’été dernier, a une nouvelle fois refusé de réagir à la suite du dépôt, en cour, des déclarations assermentées de la défense.

Élodie Brideau est directrice générale chez Cime Aventures. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose