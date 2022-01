La vaccination sans rendez-vous de nouveau offerte dans la région

La population de 5 ans et plus peut ainsi se présenter sans rendez-vous dans les centres de vaccination de Jonquière, Alma, Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, a annoncé par voie de communiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région, jeudi.

Des premières, deuxièmes et troisièmes doses peuvent être administrées sur place, de même que des quatrièmes doses pour les personnes immunosupprimées ou dialysées.

Le centre de Chicoutimi, situé dans l’ancien Bouclair à la Place du Royaume, et celui de La Baie, aux Galeries de La Baie, n’offrent toutefois pas le service.

L’horaire de chaque centre de vaccination, qui varie selon les journées, est publié sur le site Internet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS  (Nouvelle fenêtre) .

Une dose de rappel pour 130 000 personnes

Jusqu’à maintenant, 130 000 personnes ont reçu leur dose de rappel contre la COVID-19 dans la région.

Plus de 30 000 plages horaires ont été offertes chaque semaine dans le dernier mois pour la vaccination, précise le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

La semaine dernière, l’organisation soulignait que 50 % de la population de la région avait reçu une dose de rappel.