Reprise des arts vivants : quoi voir en février?

La Chapelle spectacles reprend en force dès le 10 février avec un plateau double local, composé d’Electric Neon Clouds et Kinkead. Une douzaine d’artistes sont programmés jusqu’à la fin du mois dont Belle Grand fille, Nicolas Gémus, Sally Folk, Valence et Annie Blanchard.

Sally Folk au studio 12 (archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Lavoie

L’Anti bar et spectacle recevra aussi ses premiers spectateurs le 10 février. L’auteur-compositeur-interprète Ryan Kennedy se produira devant public.

Les premiers artistes à retrouver les planches du Palais Montcalm seront Bïa et Maracujá le 10 février et Socalled le lendemain. Les Violons du Roy reprendront du service les 23 et 24 février avec Les quintettes à cordes de Brahms.

Bernard Labadie dirige les Violons du Roy (archives) Photo : Radio-Canada

Alors que certaines représentations sont toujours incertaines, le Grand théâtre confirme la venue du jeune chanteur Thierry Larose, le 17 février et de la formation de jazz Misc le 25.

La cinquième symphonie de Tchaïkovski fera office de concert-retrouvailles entre l’Orchestre symphonique de Québec et son public, dimanche 20 février. Pour l’occasion, Anu Tali sera la cheffe d’orchestre.

L'Anglicane relance sa programmation le 18 = février 2022 avec le concert Cent mille chansons de la soprano Lyne Fortin. La comédienne et humoriste Anne-Élisabeth Bossé suivra le 25 février 2022 avec Jalouse.

Sortie au théâtre

Premier Acte sera le premier théâtre à proposer une pièce. Du 15 février au 5 mars, le spectacle Aime-moi parce que rien n’arrive, prendra l’affiche, comme prévu. Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard seront jouées à La Bordée dès le 22.

Le Trident reprendra ses activités publiques le 1er mars avec Run de lait. Le Périscope retourne également à sa programmation régulière avec Blackbird dès le 16 février.

Les artistes du spectacle Six degrés, en plein mouvement, avec des cerceaux. Photo : © stéphane bourgeois / Stéphane Bourgeois

Les spectacles au Diamant seront de retour à temps pour la semaine de relâche avec Six° de Flip Fabrique. Le spectacle de cirque se tiendra du 2 au 5 mars.

La salle Albert-Rousseau, le théâtre Petit Champlain et l’Impérial Bell sont toujours en analyse et feront des annonces sous peu.

Sur grand écran

Les cinémas de la province ont également reçu le feu vert pour une réouverture le 7 février. Le Clap de Sainte-Foy accueillera des cinéphiles à cette date alors que celui de Loretteville sera à nouveau en fonction le 10.

Les cinémas des chutes et Lido serviront à nouveau du pop-corn dès le vendredi 11 février.