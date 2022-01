Calgary serait l’une des meilleures villes où vivre pour les cinéastes

Le palmarès évalue les villes en fonction du volume des dépenses en production cinématographique, des allègements fiscaux et des nouvelles productions.

L'année dernière, nous avions déclaré que l'avenir de cette ville canadienne était radieux lorsque les productions rapportaient 200 millions de dollars, et nous ne nous sommes pas trompés , écrit le journaliste du magazine Greg Gilman.

L’an dernier, les investissements dans la production cinématographique à Calgary ont atteint 520 millions de dollars pour 123 projets, dont la série The Last of Us, de HBO.

Selon des réalisateurs de film, les Rocheuses, les lacs, ainsi que les champs de blé, ou encore les tours du centre-ville offrent un décor diversifié.

Pour des producteurs, les personnes qui investissent dans le film, c’est le programme de crédit d’impôt maximal de 10 millions de dollars qui rend la ville plus attractive qu'avant.

La production cinématographique à Calgary n'est plus saisonnière

Damian Petti, le président de la section locale 212 du syndicat qui représente les travailleurs des arts de la scène, dit que la ville de Calgary est devenue une destination de choix pour l'industrie du cinéma, car sa capacité de produire des films s'est nettement améliorée, ces dernières années.

Nous avons augmenté le nombre de studios d’enregistrement , explique-t-il.

« On avait l’habitude d’être en compétition avec Winnipeg, mais présentement, nous sommes en compétition avec Vancouver. » — Une citation de Damian Petti, président de la section locale 212 du syndicat des travailleurs des arts de la scène

Il raconte que les professionnels de l’industrie, qui avaient l'habitude d’aller à Vancouver, restent maintenant à Calgary, entre autres, parce que ce volume de production leur permet de travailler toute l’année.

D’ailleurs, la semaine prochaine, 175 nouveaux membres vont s’ajouter aux 1200 que le syndicat représente déjà. Le salaire de nos membres a triplé en 2021, comparé à 2019 , affirme Monsieur Petti.

Calgary n’est pas la seule ville dans le palmarès de cette année. Toronto prend la seconde place juste après Albuquerque, Nouveau-Mexique. Montréal est à la quatrième place et Vancouver, à la sixième.

Avec des informations de Charlotte Dumoulin et Terri Trembath