Les brasseurs artisanaux de la N.-É. pris à la gorge par des règles contraignantes

C’est décourageant selon Brian Titus, qui travaille dans cette industrie depuis un quart de siècle.

C'est un peu déprimant de penser qu'après 25 ans, une grande partie de ce pour quoi on se bat maintenant est ce pour quoi on se battait au début , dit le propriétaire de la Brasserie Garrison, qui est aussi président de l'Association des brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse.

Lorsqu'il a démarré sa brasserie, au centre-ville d’Halifax, il n'y avait qu'une poignée de microbrasseries dans la province. Aujourd'hui, la Nouvelle-Écosse en compte 70 et l’industrie emploie environ 1 150 personnes.

Mais cette croissance s’est faite malgré les réglementations gouvernementales, et non pas grâce à elles, précise Brian Titus.

De nouvelles règles punitives freinent l'industrie et font de la Nouvelle-Écosse un endroit de plus en plus inhospitalier pour les producteurs d'alcool artisanal , indique l’association dans un communiqué.

En Nouvelle-Écosse, une microbrasserie doit produire moins de 1,5 million de litres de bière par année.

Avant, les producteurs payaient une majoration préférentielle du prix de leur produit de 40 %, mais si leur production dépassait 1 million et demi de litres, la majoration du prix de leur produit en succursale doublait.

L’année dernière, un changement a été introduit à la réglementation. Certains brasseurs s'inquiètent de devoir payer le taux de majoration plus élevé pour une production inférieure à 1 million et demi de litres.

Brian Titus précise que même le taux de marge réduit est le plus élevé du pays et le seuil de production est le plus bas. Quiconque commence à se rapprocher de ce nombre met ses plans un peu en attente pour voir comment ça va se dérouler , déclare le brasseur.

Parce que si vous ne pouvez pas faire de profit lorsque vous vendez une once au-dessus de la limite, alors pourquoi vous donner la peine de produire plus ? Ça n'a aucun sens.

« C'est une histoire de survie plus que de prospérité! » — Une citation de Brian Titus, président de l'Association des brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse

Si les brasseries vendent leurs produits directement aux consommateurs ou par l'intermédiaire de magasins d'alcool privés, elles paient à la Nova Scotia Liquor Corporation (NSLC) ce que l'on appelle l'allocation de la marge bénéficiaire sur les ventes au détail, qui représente 5 % du coût du produit. Un paiement qui remplace la majoration.

La porte-parole de la Nova Scotia Liquor Corporation NSLC , Beverley Ware, dit que les taux de majoration de la Nouvelle-Écosse doivent être examinés dans le contexte de ce que la société fait pour l'industrie des brasseurs artisanaux.

Le Nova Scotia Liquor Corporation NSLC fournit gratuitement un soutien à la mise en marché en plus d’avoir investi des capitaux importants pour fournir une quantité croissante d'espace de stockage pour mieux accueillir les produits locaux dans ses magasins indique-t-elle.

La porte-parole de la NSLC, Beverley Ware, dit que permettre aux brasseries artisanales de vendre des produits d'autres brasseries pourrait avoir des implications commerciales potentielles. Photo : CBC/Jean Laroche

Elle ajoute que la Nova Scotia Liquor Corporation NSLC compte effectuer un examen complet des taux de majoration pour tous les producteurs d'alcool, pas seulement pour les brasseries artisanales.

Brian Titus dit que les brasseries aimeraient aussi pouvoir vendre leur produit par l'intermédiaire d'autres brasseries de la province, comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick. Mais la Nova Scotia Liquor Corporation NSLC dit que le processus n’est pas si simple.

Les brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse sont en désaccord avec la province depuis longtemps, mais ils avaient espoir que les choses changent avec l'élection du gouvernement progressiste-conservateur l'été dernier.

La documentation de campagne du parti faisait même référence au sort des brasseries de la Nouvelle-Écosse. Le parti promettait de corriger les déséquilibres lamentables de la vente au détail qui nuisent à nos producteurs locaux, comme cela se produit avec les producteurs de bière artisanale de la Nouvelle-Écosse .

Les progressistes-conservateurs étaient plus qu'heureux de nous présenter dans leur documentation électorale, de nous utiliser comme toile de fond et de courtiser notre soutien , rappelle Debbi MacDonald, directrice générale de l'Association des brasseurs artisanaux de la province.

J'espère qu'ils n'ont pas perdu leur goût pour les produits et les producteurs locaux maintenant qu'ils sont au pouvoir.

Brian Titus dit qu'avant Noël une demande de rencontre avec le ministre des Finances Allan MacMaster a été rejetée.

Mais, depuis la publication du rapport annuel de l’association, la province a dit qu'une rencontre aurait lieu entre les deux partis dans un proche avenir.