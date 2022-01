Plateau d’hospitalisations en lien avec la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Il est cependant difficile selon le Dr Jean-Christophe Carvalho de déterminer si le nombre d’hospitalisations a atteint son pic dans la région. Celui qui est aussi président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), indique qu’il y a un certain décalage entre la situation nationale et celle du Bas-Saint-Laurent.

Le Québec enregistre jeudi une diminution de 117 hospitalisations par rapport à la veille. Cependant, 3153 personnes demeurent hospitalisées en lien avec la COVID- 19.

Le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho Photo : Radio-Canada / Francois Gagnon

Lors de son passage à l’émission Info-Réveil jeudi matin, le Dr Carvalho a affirmé qu’à l’heure actuelle, environ 30 % des patients hospitalisés en raison de la COVID-19 étaient déjà à l’hôpital pour une autre raison de santé et qu’ils ont reçu un résultat positif à un test de dépistage. La situation était toutefois complètement différente la semaine dernière alors que 90 % des patients ont été admis à l’hôpital en raison de complications reliées au virus.

Bien que le taux d’occupation des lits en zone chaude se maintienne à 69 % dans la région, le Dr Carvalho demeure optimiste et indique qu’en ouvrant des lits dans les centres de proximité d’Amqui, de Matane, de Témiscouata-sur-le-Lac et de La Pocatière, l’administration dispose de plus de latitude. Si jamais il fallait aller plus loin, on a encore de la réserve, mais c’est sûr que ça vient avec certains réajustements puis parfois avec des impacts comme le délestage , ajoute-t-il.

« La "chance" qu’on a dans la région, c’est qu’on a relativement peu de cas aux soins intensifs. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, PDG adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Bilan des infections

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rapporte jeudi 86 nouveaux cas de COVID- 19 sur le territoire. Cependant, en raison d’un réajustement, 177 cas sont ajoutés au bilan total. Cela signifie que depuis le début de la pandémie, 11 931 cas positifs ont été recensés au Bas-Saint-Laurent. Actuellement, 1100 personnes sont atteintes du virus. Il s’agit de cas déclarés par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , ce qui veut dire qu’en réalité, ce nombre est bien supérieur puisque les citoyens utilisent pour la grande majorité les tests de dépistage rapide dont les résultats ne sont pas tenus en compte dans ce bilan.

Le centre de dépistage du Kamouraska déménage

L'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS a pris la décision de fermer le local de Saint-Pacôme dès jeudi pour ouvrir un centre de dépistage à Rivière-Ouelle à compter de vendredi. Le dépistage de la COVID- 19 se fera dorénavant dans la salle du Tricentenaire au 111 , rue de l’Église.