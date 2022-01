Le café Hockey Sherbrooke ferme définitivement au Centre Julien-Ducharme

Les pertes financières associées à la pandémie auront eu raison de ce petit kiosque alimentaire, explique Stéphane Dion le directeur général de Hockey Sherbrooke.

Depuis le début de la pandémie, on a dû faire l'arrêt de nos activités et fermer temporairement. On a pu reprendre nos activités l'année dernière, mais très partiellement. On croyait que cette année on était bien partis en septembre , raconte Stéphane Dion.

« La COVID aura eu raison de ce projet-là qu'on avait depuis 2016. » — Une citation de Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke

La fermeture imposée en décembre en était une de trop, souligne Stéphane Dion. C'est à ce moment que l'équipe de Hockey Sherbrooke a décidé qu'il n'était plus possible d'investir pour garder le petit commerce à flot en attendant des jours meilleurs.

Il rappelle qu'en l'absence de match et de compétitions, les revenus déjà faibles ont dramatiquement chuté.

Est-ce qu'il y aura une autre entreprise qui prendra la relève ? Le temps nous le dira , indique Stéphane Dion. Il souligne que Hockey Sherbrooke espère de tout cœur que le petit kiosque pourra reprendre ses activités avec de nouveaux propriétaires parce que les services alimentaires sont très appréciés de la part des jeunes et des familles.

Une source de financement en moins

Les profits récoltés par le casse-croûte étaient utilisés pour maintenir le coût des inscriptions au hockey au plus bas niveau, indique Stéphane Dion.

Même si ces recettes qui se situaient entre 5 000 $ et 10 000$ n'étaient pas faramineuses, elles étaient utiles pour l'organisation.

Stéphane Dion affirme maintenant que Hockey Sherbrooke entend déployer toute son énergie et ses ressources pour appuyer les joueurs et favoriser le retour sur la glace.