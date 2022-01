Le maïs soufflé sera permis dans les salles de cinéma en Ontario

L'Ontario devrait modifier certaines règles de réouverture plus tard jeudi pour permettre aux cinéphiles de manger du maïs soufflé et d'autres collations dans les cinémas à compter de la semaine prochaine.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé la semaine dernière qu'avec les indicateurs de santé publique qui commencent à montrer des signes d'amélioration, certaines restrictions liées à la COVID-19 seront assouplies à partir de lundi.

Les limites des rassemblements sociaux à l'intérieur devraient passer de 5 à 10, et les restaurants pourront rouvrir leurs salles à manger à 50 % de leur capacité.

Les théâtres pourront également rouvrir et les zones de spectateurs , telles que les arénas et les salles de concert, pourront accueillir à nouveau jusqu'à 500 personnes. Les salles plus petites seront limitées à la moitié de leur capacité.

Au départ, les clients des cinémas ne devaient pas être autorisés à consommer de la nourriture ou des boissons jusqu'à la prochaine phase d'assouplissement des restrictions, actuellement fixée au 21 février.

Une source gouvernementale dit maintenant que les règlements permettront aux gens de manger et de boire dans les cinémas lors de leur réouverture, lundi.

Le médecin-hygiéniste en chef de l'Ontario doit également fournir jeudi une mise à jour sur la situation de la COVID-19 dans la province.

Ne pas s'y rendre en groupe de différentes bulles, dit un infectiologue

Pour le Dr Santiago Perez Patrigeon, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston, il n'y a pas de danger dans le fait d'autoriser les collations pendant les projections.

Les salles sont grandes, donc ça permet d'espacer les gens , dit-il en entrevue à Radio-Canada.

C'est l'équivalent d'aller au restaurant où, finalement, tout le monde est là pendant deux heures et n'a pas de masque du moment qu'ils sont assis.

Le Dr Perez concède néanmoins que la proximité des personnes qui décident d'aller dans les salles obscures en groupe est plus problématique. Il prend l'exemple de 10 personnes qui se réunissent.