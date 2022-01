Offensive pour attirer les touristes de Québec dans leur propre ville

Durant tout le mois de février, les résidents de la région de Québec auront droit à des nuitées à moitié prix dans les hôtels participants de la région. Chaque nuit réservée donnera aussi droit à 25 dollars de rabais dans un restaurant.

Vous pouvez ajouter d'autres nuits et continuer à avoir chaque fois le 50 % et le 25 dollars. Une personne qui veut, par exemple, réserver pour deux nuits, aurait deux rabais de 50 % et 50 dollars en crédit pour la restauration , illustre le directeur de Destination Québec Cité, Robert Mercure.

Industrie durement frappée

L’industrie touristique a été durement touchée par la pandémie et les mesures sanitaires. Les pertes économiques sont importantes.

Au mois de janvier, normalement, on roule à 50, 55 % d'occupation. On est présentement autour de 10 % d'occupation. Au mois de février, habituellement, on est autour de 60 % d'occupation et on souhaite remplir les hôtels le plus possible , souligne Robert Mercure.

Les quartiers du Vieux-Québec et du Vieux-Port en hiver. Photo : Radio-Canada

Bien accueilli

L’initiative est applaudie par l’'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ).

C'est vraiment une bonne idée. C'est sûr que ça va donner un bon coup de main à nos membres qui en arrachent beaucoup , affirme son directeur général, André Roy.

Cette nouvelle initiative est inspirée d’un autre programme, lancé en novembre dernier par Destination Québec cité et destiné à l’ensemble de la province.

Des immeubles du Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Programme provincial

Les visiteurs des autres régions du Québec ont droit à une deuxième nuitée gratuite. Le programme, qui devait se terminer à la fin décembre, vient d’être prolongé.

On a généré plus de 31 000 nuitées entre le 1er novembre et le 21 décembre. C'est un vrai succès. Nous venons de relancer le programme jusqu'à la fin février , annonce Robert Mercure.

Le rabais de 50 % offert aux résidents de la région de Québec est financé par le fonds de la taxe d’hébergement et des subventions des ministères québécois de l'Économie et du Tourisme.

Retombées plus larges

André Roy est convaincu que l’investissement est justifié et qu’il va profiter bien plus qu’aux hôteliers et aux restaurateurs.

L’hébergement, c’est toujours la dépense la plus élevée dans un séjour. Si vous venez passer une nuit à l'hôtel, vous allez manger au restaurant. Vous allez peut-être aussi aller dans une petite boutique, faire une activité à l'extérieur. Tout le monde en profite , soutient-il.

Pour l’instant, une quarantaine d’hôtels participent au nouveau programme. Robert Mercure estime qu’il y en aura davantage, notamment en raison d’une vaste campagne de publicité qui sera faite pour le promouvoir.