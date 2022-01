Le Nouveau-Brunswick passera à la phase 2 vendredi à 23 h 59

Le Nouveau-Brunswick annonce un passage à la phase 2 de son plan hivernal et la levée de certaines restrictions sanitaires vendredi à 23 h 59. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, en a fait l'annonce lors d'un point de presse, jeudi après-midi.

Un retour en phase 2 signifie notamment le retour de la bulle de 10 et de certains rassemblements, la réouverture des bars et des salles à manger des restaurants, ainsi que la reprise des activités dans les gyms, les salons et les spas.

Les écoles pourront également accueillir les élèves en personne. Le ministre de l'Éducation Dominic Cardy a présenté cette semaine son plan pour le retour en classe des élèves.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonce également un assouplissement des restrictions pour les sports scolaires.

Vos efforts ont amélioré la situation, donc un gros gros merci , a indiqué la médecin hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell.

Le 14 janvier, le Nouveau-Brunswick a basculé à la phase 3 – la phase la plus restrictive – de son plan pour l'hiver. Le premier ministre avait alors indiqué sa ferme intention de lever ces restrictions le 31 janvier. Il les assouplit finalement deux jours plus tôt que prévu.

Les hospitalisations vont continuer à augmenter

La santé publique du Nouveau-Brunswick s’attend à voir les hospitalisations augmenter pendant encore quelque temps.

On s’attend à un sommet de 150 hospitalisations vers la mi-février , indique la Dre Jennifer Russell.

Le système de santé est encore sous pression, mais grâce à vos actions, le sommet sera moins pire que prévu , ajoute-t-elle.

Jeudi, 141 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19, huit sont aux soins intensifs.