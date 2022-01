Milliers de carcasses de cochons et pollution : une usine de compostage se défend

Devant ces piles de porcs en décomposition entassés par centaines près de la rivière Similkameen, la Première Nation Upper Similkameen a fait part plus tôt ce mois-ci de ses inquiétudes et a dit craindre la contamination des eaux et des terres.

Mateo Ocejo, propriétaire de l’usine Net Zero Waste Eastgate située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Princeton, se défend en indiquant que ces carcasses ne représentent pas de risques pour les humains ou même pour l’environnement.

Nous avons recours à des bâches en Gore-Tex pour envelopper les corps de ces animaux afin qu’ils ne soient pas en contact avec l’extérieur , affirme-t-il, avant d’ajouter ne pas avoir le choix de devoir s’occuper de cette quantité massive de cochons morts.

« Ils flottaient dans les eaux stagnantes d’une ferme, polluant les eaux. » — Une citation de Mateo Ocejo, propriétaire de l’usine Net Zero Waste Eastgate

Mateo Ocejo dit avoir reçu un appel du ministère de l’Agriculture le mois dernier pour traiter et composter environ 10 000 carcasses de ces animaux perdus lors des inondations, ce qui représente 700 tonnes de matière.

Ces carcasses seront notamment réduites en additifs, utilisés entre autres pour les sols agricoles. Cela pourrait prendre un an à l’entreprise pour traiter ce nombre d’animaux morts.

Le ministère de l’Environnement affirme avoir visité l’usine de traitement le 21 décembre dernier pour faire une évaluation des opérations et de leur conformité aux règles entourant le traitement et le compostage des matières organiques. Un rapport d’inspection sera publié.

Le gouvernement provincial estime qu’un total de 650 000 cochons, vaches, volailles et autres animaux de ferme d’élevage ont perdu la vie durant les inondations sans précédent qui ont frappé la Colombie-Britannique il y a quelques mois.

Ce n’est pas la première catastrophe et malheureusement, ce ne sera pas la dernière , déclare Doug Davidson, gestionnaire des opérations pour l'entreprise vancouvéroise West Coast Reduction, chargée du nettoyage de nombreuses carcasses d’animaux après les inondations.

Selon lui, les besoins dans ce domaine vont augmenter dans le futur.

Avec des informations de Winston Szeto, Brady Strachan et David French