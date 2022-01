Forte baisse des hospitalisations en lien avec la COVID-19 au Québec

Moins de personnes sont aux soins intensifs : il y en a 235, soit 17 de moins que mercredi.

Selon le portrait de la situation publié jeudi par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), c'est la première fois en plus de deux mois que le nombre d'hospitalisations connaît une baisse (23 %) par rapport à la semaine précédente. Cette baisse s'observe dans tous les groupes d'âge et dans toutes les régions.

Cependant, le pourcentage des personnes qui se retrouvent aux soins intensifs demeure stable, à 11 %.

Les autorités sanitaires rapportent 56 décès de plus. Depuis une semaine, les autorités sanitaires enregistrent une moyenne de 70 décès par jour et près de 500 personnes sont décédées en lien avec le coronavirus.

Le nombre total de décès dus à la COVID-19 est de 13 065, depuis le début de la pandémie.

Dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA), le nombre d'éclosions est en baisse.

Le taux de positivité demeure à peu près stable et s'élève à quelque 12 % depuis une semaine.

En date du 25 janvier, 34 830 prélèvements avaient été effectués, mais rappelons que le dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

