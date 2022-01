La neige force la fermeture de la Transcanadienne et entrave un convoi de camionneurs

Depuis mercredi soir, la route 17, soit la Transcanadienne, est fermée entre Batchawana Bay et White River, au nord de Sault-Sainte-Marie, en raison d’intempéries.

Pour la même raison, la route 101 est aussi fermée depuis la nuit dernière entre Wawa et Chapleau.

Jeudi matin, un avertissement de bourrasques de neige était toujours en vigueur pour la région de Sault-Sainte-Marie et Supérieur-Est. Environnement Canada prévient que la visibilité est grandement réduite.

Or, un convoi de camions de transport circule sur la route 17, en route vers Ottawa.

Les chauffeurs protestent contre la décision du gouvernement fédéral qui les oblige à être vaccinés pour traverser la frontière canado-américaine.

Le convoi de camionneurs qui s'opposent à la politique fédérale de vaccination obligatoire est passé par Winnipeg le 25 janvier. Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Le sergent Mike Golding de la Police provinciale de l'Ontario indique que les gens doivent s'attendre à des retards sur la route aujourd'hui.

Il souligne que l'objectif de la police est de minimiser l'impact du convoi sur la circulation et d'assurer la sécurité du public.

Et il demande aux personnes qui vont voir le convoi de faire preuve de prudence et d’agir en toute sécurité.

Le Service de police de Sault-Sainte-Marie avise aussi le public de retards possibles de la circulation avec l’arrivée prévue du convoi en soirée, jeudi, et son départ, vendredi matin.

Il y aura une importante présence policière dans le secteur pour surveiller la circulation et assurer la sécurité publique , indique le service de police, dans un communiqué.

On demande au public d’éviter les déplacements non essentiels en soirée et le matin, pour éviter des délais.