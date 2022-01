Entrée libre : danse, musique et art thérapeutique

ENTRÉE LIBRE / L'année 2022 est encore jeune, mais déjà une abondance de propositions culturelles et sportives s'offre à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Un périple interactif avec le groupe É.T.É

Le groupe de musique traditionnelle É.T.É propose une expérience interactive pour se rendre à son spectacle web. Photo : Amélie Fortin / Amélie Fortin

La formation québécoise de musique traditionnelle É.T.É nous invite à vivre une expérience interactive pour se rendre à son spectacle virtuel. Le site onsenvaou.com  (Nouvelle fenêtre) a été conçu pour offrir aux visiteurs l'occasion d'en apprendre plus sur le groupe tout en vivant un voyage visuel et musical inspiré des livres dont vous êtes le héros. Quel chemin prendrez-vous pour vous rendre au spectacle? À vous de choisir! La webdiffusion du spectacle du groupe É.T.É sera disponible gratuitement jusqu'en novembre 2022.

Valérie Cloutier

Un ballet contemporain dans l’univers de Patrick Watson

Les 14 danseurs et danseuses de «Mélodies perdues» et la comédienne Brigitte Saint-Aubin Photo : Télé-Québec

Mélodies perdues est une version télévisuelle du spectacle Vanishing Mélodies, créé par les Ballets Jazz de Montréal. Mélangeant danse, théâtre et vidéo, l’oeuvre plonge dans l’univers musical de Patrick Watson. Pour cette version télé, les chorégraphies ont été captées dans des lieux inusités pour la danse. Le spectacle scénique sera présenté le 31 mai, au Grand Théâtre de Québec.

Mélodies perduessera diffusé le 29 janvier, 21 h, à Télé-Québec, et simultanément sur le site web du télédiffuseur.

Tanya Beaumont

CRACHE TON COVID pour se vider le coeur

Crache ton COVID Photo : Radio-Canada / Facebook / @Pech-Sherpa

En raison du maintien des mesures sanitaires, l'organisme de Québec Pech-Sherpa propose un espace d'expression artistique ouvert gratuitement aux citoyens. Que ce soit par l’entremise de la peinture, de l’écriture de poèmes, de créations de chansons ou de slam, toutes les manières sont bonnes pour lâcher son fou dans cette période particulière et cracher son COVID en respectant la distanciation. Le virus peut assurément faire l’objet de beaucoup d’inspiration!

Pour participer, il suffit de contacter l’équipe via la page Facebook Pech-Sherpa ou au pech@qc.aira.com (Nouvelle fenêtre) .

Alicia Rochevrier

Ta théorie sur la lumière de Juste Robert

L'auteur-compositeur-interprète Juste Robert Photo : Charles-Frédérick Ouellet

Juste Robert, le projet musical de l'artiste d'arts visuels Jean-Robert Drouillard, lance Ta théorie sur la lumière, un album de 10 chansons réalisé sous la direction de Benoît Shampouing Villeneuve. La volonté de peaufiner les textes et la voix fait partie du processus créatif de cet album. Si on connaît mes premiers enregistrements, on ne dirait plus que c'est la même personne qui chante aujourd'hui, en 2022. Il y avait une volonté avec Shampouing de s'arrêter pis de dire : "Faut vraiment que cette voix-là soit calme, mature, douce, jamais forcée, moins nasillarde aussi" .

Le lancement est prévu le 29 mai à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre.

Patricia Tadros

Heaven, Wait de Ghostly Kisses

L'album «Heaven, Wait» de Ghostly Kisses est disponible depuis le 28 janvier. Photo : Coyote Records

Après plusieurs années à se faire connaître grâce à des monoplages, l'auteure-compositrice-interprète de Québec Margaux Sauvé nous offre le premier album (ou long jeu) de son projet Ghostly Kisses. Enregistré à la maison avec son partenaire et complice Louis-Étienne Santais, Heaven, Wait nous transporte dans un univers mélancolique où la pop côtoie l’électro. Les mélomanes auront amplement le temps d’apprivoiser son nouveau matériel d’ici son prochain passage à l’Impérial Bell, en octobre prochain.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Heaven, Wait de Ghostly Kisses, disponible le 28 janvier

Jean-François Blanchet