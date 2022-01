Une surcharge en demande d’électricité provoque des pannes dans la région de Sept-Îles

Selon Hydro-Québec, plus de 10 000 clients du secteur central de Sept-Îles et du quartier des plages ont été privés de courant au plus fort de la panne.

Vers 9h, il ne restait toutefois que 4 500 clients privés d'électricité à Sept-Îles.

Selon Hydro-Québec, ils devraient rapidement retrouver le courant.

La Société d'État explique que la panne a été causée par un mécanisme de protection contre les surcharges au poste de Sept-Îles. Il s'est déclenché en raison de la demande exceptionnelle en électricité engendrée par le froid polaire.

Un avertissement de froid extrême est en vigueur sur la Côte-Nord. Jeudi matin des valeurs de refroidissement éolien sous la barre des -40 °C ont été rapportées à Sept-Îles.