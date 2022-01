Exposé à la COVID-19, Justin Trudeau se place en isolement préventif

Dans son tweet publié jeudi matin, M. Trudeau affirme avoir appris hier soir qu'il a été exposé à la maladie.

Il a depuis subi un test de dépistage rapide, dont le résultat s'est avéré négatif.

Or, les règles de la santé publique d'Ottawa recommandent de s'auto-isoler pendant une certaine période, selon le niveau de risque du contact.

Le premier ministre n'a pas précisé dans quelles circonstances il avait été exposé à la maladie, mais il affirme se placer en auto-isolement pendant une période de cinq jours afin de suivre les recommandations de la santé publique.

Je me sens bien et je travaillerai à la maison , a-t-il fait savoir dans son tweet. Il doit notamment participer jeudi à un caucus virtuel avec les députés libéraux et faire une allocution, des activités qui seront vraisemblablement maintenues.