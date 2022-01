Pont Gordie-Howe : un projet pour valoriser l’héritage francophone à Windsor

Selon, la directrice générale de l’ACFO-WECK, Gisèle Dionne, le projet Parc héritage francophone, vise notamment l'installation d’une plaque historique dans le parc McKee pour souligner les contributions francophones dans la région.

C’est très important que l'on montre notre visibilité et notre fierté dans cette région parce que c’est l’une des premières places où les pionniers francophones sont arrivés , explique-t-elle.

Gisèle Dionne, directrice générale de l'ACFO-WECK pose devant la porte de ce qui pourrait devenir son bureau. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Pour le directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, Didier Marotte, cette initiative profitera à l’ensemble des communautés.

Ce projet apparaît donc véritablement comme étant d’utilité historique et publique , écrit-il dans une lettre d’appui au projet.

« Notre projet est de marquer notre territoire, avec une plaque historique qui montre les contributions des francophones dans le quartier Sandwich [....], quelque chose que le monde pourrait aller voir. » — Une citation de Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO-WECK

Selon le professeur adjoint au département d'histoire à l'Université de Windsor, Guillaume Teasdale, quoique la présence francophone dans le quartier Sandwich date des années 1700, elle est méconnue du grand public. Pour lui, tout projet qui fait connaître l’héritage francophone est le bienvenu.

Toute initiative pour promouvoir le patrimoine francophone [....], toutes les opportunités pour expliquer aux gens, la présence du patrimoine francophone dans la région ici, est toujours une bonne idée , souligne M. Teasdale.

Le projet prévoit également d'instaurer une journée célébrant le patrimoine et héritage francophone dans cette zone, ajoute par ailleurs Mme Dionne. Elle ajoute que son organisme va demander à la municipalité de Windsor pour que le parc McKee soit renommé Parc héritage francophone.

« Malgré la présence d’écoles francophones dans la région, la population en général connaît malheureusement très peu le patrimoine francophone, il y a encore énormément de travail à faire. » — Une citation de Guillaume Teasdale, professeur adjoint au département d'histoire à l'Université de Windsor

Les organismes communautaires peuvent bénéficier de financement allant de 1000 à 25 000$ pour des événements ou programmes qui profiteront aux quartiers notamment Sandwich à Windsor, et du quartier Delray à Detroit, selon les informations transmises par courriel par la porte-parole de l'Autorité du pont Gordie-Howe, Tara Carson.

Le Plan d’avantages pour la communauté comprend un engagement à fournir une allocation d’investissement annuelle de 100 000$ aux organismes desservant les résidents du quartier Sandwich à Windsor et de ceux du quartier Delray à Detroit, pour une durée de cinq ans, de 2020 à 2024, précise Mme Carson.

La période de soumissions de projets pour l'année 2022 s’est terminée mercredi dernier.

Les candidats retenus seront informés en avril, et les fonds seront débloqués en juillet 2022.

Les quartiers Sandwich et Delray ont été identifiés grâce à une consultation qui a eu lieu entre 2015 et 2019 avec les communautés, les entreprises, les Premières Nations et d'autres parties prenantes à Windsor, en Ontario et à Detroit, note la porte-parole de l'Autorité du pont Gordie-Howe.