Plaidoyer pour la reprise des sports pour les enfants de 11 ans et moins

Un passage à la phase 2 du plan hivernal du Nouveau-Brunswick pourrait être annoncé de façon imminente. Dans la version actuelle du plan du gouvernement, ce niveau ne permet pas la pratique d’activités de groupe pour les enfants de moins de 12 ans.

La province avait restreint les activités sportives des enfants de moins de 12 ans le 14 décembre dernier en raison de l'arrivée du variant Omicron dans la province. La province a basculé en phase 2 le 27 décembre dernier et en phase 3 le 13 janvier. Les petits sportifs sont donc à l’arrêt depuis plus de six semaines, ce que déplorent des associations de hockey mineur.

Une grosse majorité des petits hockeyeurs qui commencent, on les voit avec les petits chandails de Timbit, ils ne comprennent pas qu’ils ne peuvent pas jouer au hockey. C’est difficile pour eux, de ne pas pouvoir voir leurs amis, jouer leur nouveau sport. Les âges un petit peu plus compétitifs aussi, les 10-11 ans ça a été très difficile , explique Luc Belliveau, conseiller en communication, Hockey Dieppe Memramcook.

« Ils ont vraiment besoin de ces activités-là, on est vraiment en manque de ce côté-là. » — Une citation de Luc Belliveau, conseiller en communication, Hockey Dieppe Memramcook

Luc Belliveau, conseiller en communication, Hockey Dieppe Memramcook, espère que les enfants de moins de 12 ans pourront recommencer à chausser leurs patins bientôt. Photo : Radio-Canada

M. Belliveau espère que la province va modifier certaines mesures de la phase 2 pour permettre aux plus jeunes d'au moins effectuer des entraînements, comme c’est le cas pour les enfants de 12 ans et plus. Sur les 53 équipes de Hockey Dieppe-Memramcook, seules 16 ont pu continuer les entraînements après le 14 décembre.

On s’adapte avec ce qu’on sait en conséquence de la phase 2. S’il y a un changement sur la phase 2, on va s’adapter , indique-t-il.

Les horaires sont prêts

Sophie Léger est présidente de l’Association de hockey mineur Shediac-Cap-Pelé. Elle indique que tout est prêt pour la reprise du sport chez les jeunes, dès que le feu vert sera donné par la santé publique.

Elle ignore si comme l’an dernier, il sera possible pour son organisation de prolonger la saison.

L’année dernière on l’a prolongée. On n’a pas eu de conversation avec Hockey Nouveau-Brunswick sur la prolongation de la saison, alors il va y avoir des détails à suivre une fois que tout sera plus officiel , explique Mme Léger.

Peu importe le scénario, elle estime qu’il est temps que les enfants recommencent à bouger.

C’est difficile comme maman et comme présidente. On entend tous les échos sur la santé mentale, l’activité physique qui est importante surtout pour les 11 ans et moins qui n’ont pas pratiqué depuis la mi-décembre. C’est très difficile sur le moral , confie Mme Léger.

Le premier ministre Blaine Higgs a indiqué qu’il gardait le cap pour un passage à la phase 2 dès le 31 janvier, sans préciser si des changements pourraient être apportés pour permettre aux enfants de moins de 12 ans de reprendre leurs activités.

Le 16 décembre dernier, 33,1 % des enfants de 5 à 11 ans avaient reçu une dose du vaccin contre la COVID-19. Mercredi, 55,3 % de ce groupe d’âge l’ont obtenu et 3 % ont reçu deux doses. Pour les 12 à 19 ans, le taux de vaccination à deux doses est de 81,2 %. De plus, 6,1 % des adolescents ont obtenu une dose de rappel.

