Les mouflons d’Amérique sont en danger sur une route de la région des Kootenays

La semaine dernière, quatre d'entre eux ont été tués sur la route 95, non loin de Radium, près du parc national Kootenay et de la frontière albertaine.

Il s'agit d'une perte importante, car elle s'ajoute aux 13 autres décès survenus sur la route en 2021. Nous sommes donc face à un impact très important , explique John Bergenske, directeur de la conservation du groupe environnemental Wildsight.

Ces collisions, de plus en plus nombreuses, sont responsables de la chute de la population des troupeaux qui vivent dans les Rocheuses canadiennes et américaines, affirment des environnementalistes.

John Bergenske déplore par ailleurs que le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique n'ait rien fait pour prévenir ces collisions et lui demande donc de procéder à des changements urgemment.

Nous devons prendre des mesures immédiatement, car après avoir vu ces quatre animaux en quelques jours, nous sommes en permanence dans l'expectative de l'annonce du prochain que l’on retrouvera mort au bord de la route , déclare M. Bergenske.

Selon John Bergenske, une réduction des limites de vitesse, une meilleure signalisation et un passage faunique, qu’il prenne la forme d’un pont ou d’un tunnel, pourraient être d'une grande aide.

La province affirme qu'elle surveille ces collisions et se dit consciente de l'augmentation du nombre de décès d'animaux sauvages.

Elle explique qu'un facteur est que le sel utilisé pour déglacer les routes attire les mouflons d'Amérique, aussi appelés mouflons du Canada ou de Dall. Selon la province, la signalisation routière de la faune a été améliorée entre les villes de Golden et Radium, et des patrouilles et des mesures de contrôle se sont intensifiées sur les routes locales.

Le nombre de mouflons d'Amérique présents aux alentours de Radium Hot Springs était estimé à 140 en 2021. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme une espèce en voie de disparition ou menacée par le gouvernement de la Colombie-Britannique, elle fait l’objet d’attention particulière, en raison de sa vulnérabilité à l'activité humaine et aux événements naturels.

Avec les informations de Brendan Coulter.