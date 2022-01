Une deuxième séance d’information sans surprise pour la route 170 à Saint-Bruno

Lors d’une rencontre précédente tenue en présence et en ligne à la fin novembre à Saint-Bruno, un nouveau corridor s’était ajouté à ceux déjà étudiés pour compléter la route 170 à quatre voies divisées, soit un situé entre les options nord et sud. À cette occasion, il avait été promis qu’une seconde rencontre aurait lieu pour les résidents touchés ailleurs qu’à Saint-Bruno.

Celle-ci s’est donc tenue mercredi soir, uniquement en ligne, alors que les internautes étaient invités à poser leurs questions par clavardage ou devaient les avoir envoyées au préalable.

C’est de nouveau Dany Hubert, directeur général des grands projets routiers du Nord et de l'Est du Québec au ministère des Transports du Québec MTQ , qui a répondu à la majorité des questions. Les inquiétudes des gens allaient dans plusieurs directions, que ce soit sur l’impact environnemental de la construction, les étapes pour les acquisitions ou sur la perte de terres agricoles.

Dany Hubert a assuré que le comité de suivi composé d’élus est souvent consulté. La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, et le maire de Saint-Bruno, François Claveau, en font partie et ils ont assisté à la rencontre de mercredi virtuellement, tout comme le député caquiste de Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

Le comité a son mot à dire évidemment, ce sont des élus, c’est des gens qui représentent les citoyens, on en prend compte. On ne veut pas faire un projet, le ministère ne veut pas faire un projet qui irait à l’encontre de tout le monde, c’est bien clair. Mais peu importe le corridor retenu, malheureusement il y aura des conséquences, plus grandes ou moins grandes, ça c’est clair, mais oui le comité de suivi, on prend beaucoup au sérieux ce comité. On aime beaucoup ces échanges-là qui permettent de bonifier le projet, donc c’est clair que leur avis est pris en compte , a-t-il répondu.

Certaines personnes ont déploré l’absence de l’Union des producteurs agricoles (UPA) sur ce comité. Dany Hubert a souligné que les enjeux agricoles sont souvent amenés par les élus autour de la table.

Tout comme en novembre, le calendrier des étapes a été rappelé. Le corridor choisi par le ministère des Transports du Québec MTQ sera inclus dans l’étude d’impact environnemental qui sera déposée au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) l’automne prochain.

Dans un horizon de cinq ans, on devrait débuter les travaux , a prévu Dany Hubert.

La rencontre a aussi été l’occasion de rappeler pourquoi le consensus du tracé sud a été abandonné. C’est qu’en 2008, lorsque le projet avait été mis de côté, il était rendu à l’étape de l’étude d’impact environnemental.

C’est cette étape qui a été reprise du début et elle doit comprendre une étude approfondie de toutes les options pour être acceptable aux yeux du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC . Aucun corridor n’a été favorisé lors de la séance de mercredi qui a duré 1 h 15.