Transport aérien interrégional : un investissement rentable pour le Québec

Pour le spécialiste, les bénéfices d'un transport aérien abordable se trouvent dans le développement des régions.

Il faut qu’on accepte que le transport aérien est le transport idéal, un outil indispensable de développement économique, pas juste pour les hommes d'affaires, mais pour tout le monde, les déplacements en santé, le tourisme, la sécurité, etc , énumère-t-il.

Il cite l'exemple de la Norvège où l'État s’implique financièrement en collaboration avec les compagnies privées, un modèle qui fonctionne très bien selon lui.

« L’idée n’est pas de faire de l’argent, mais d'avoir un outil qui permette aux régions de faire de l'argent et de se développer. » — Une citation de Mehran Ebrahimi, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

De son point de vue, la rentabilité des compagnies aériennes ne se calcule pas seulement en fonction des profits sur les billets. Il faut voir le problème de façon beaucoup plus large.

Les bénéfices du transport aérien doivent venir du fait que les régions se sont développées grâce à un transport aérien accessible et abordable.

« Nous payons cher le fait que nos régions ne peuvent se développer à leur juste valeur. » — Une citation de Mehran Ebrahimi, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

À son avis, la Gaspésie, les Îles et la Côte-Nord, entre autres, sont de parfaits exemples de régions qui ne se sont pas développées à leur plein potentiel parce que cet instrument indispensable de développement économique (un transport aérien abordable et accessible) n’est pas au rendez-vous.

Mehran Ebrahimi est de ceux qui prône une intervention directe de l’État.

Le soutien actuel de Québec lui paraît insuffisant. Le gouvernement investit déjà dans le transport aérien en subventionnant les prix des billets pour les voyageurs de régions éloignées, une politique qui profite aux compagnies aériennes et ne donne pas les résultats escomptés , poursuit-il.

M. Ebrahimi suggère au gouvernement d’investir son argent de façon plus structurée, avec un objectif précis, un système d’évaluation précis, avec un rendement qu’on peut évaluer.

Au moins que ça serve à quelque chose! Là, on dépense l’argent et on n’a rien en échange, en tout cas pas ce qu’il nous faut , déplore-t-il

Un appel d'offres?

L'ex-politicien et consultant, Gaétan Lelièvre propose que Québec fonctionne par appels d’offres pour acheter les billets de ses fonctionnaires.

L’ex-député suggère que les compagnies aériennes qui soumissionneraient s’engagent à fixer un prix plafond pour leur clientèle. Selon lui, le fort volume d'achats ferait baisser les prix, ce qui profiterait aux citoyens et permettrait au gouvernement d’économiser des dizaines de millions de dollars.

Le porte-parole en matière de transport aérien et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, voit la proposition de M. Lelièvre comme une façon concrète et accessible de faire baisser les prix. Elle est d’ailleurs éprouvée selon lui, par le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles.

Le CISSS des Îles est allé en appel d’offres et Pascan a offert les meilleurs prix. Plus de 2400 passagers en ont profité, affirme-t-il.

La proposition ne soulève pas l'enthousiasme de M. Ebrahimi. Tant mieux si Québec économise pour les déplacements de ses fonctionnaires, ça peut faire partie de la solution, mais ce n’est pas parce qu’on baisse les prix artificiellement qu’on aura réglé le problème de fond. Ce serait un peu comme un Tylenol , image-t-il. Ça soigne le symptôme mais ça ne guérit pas le cancer.

Selon lui, si Québec allait en appel d’offres pour l'ensemble de ses déplacements de fonctionnaires, les prix compétitifs qu'il obtiendrait deviendraient des prix étalons évaluant le juste prix.

La formule pourrait toutefois aider, croit l'expert: Ça stimulerait une certaine concurrence et ça pourrait assurer un certain revenu à des entreprises qui n’ont pas la vie facile en temps de pandémie .

La coop TREQ, une formule intéressante

Le gouvernement doit donner les conditions gagnantes à tous les transporteurs qui lèvent la main, y compris la coop TREQ qui voudrait démontrer que son modèle d’affaire fonctionne en prenant exemple sur l’Ontario , mentionne Joël Arseneau. Pour des villes de grosseur comparable, il y a deux fois plus de gens qui voyagent et les compagnies sont rentables. Avant de regarder le dossier, le gouvernement a déjà baissé les bras.

Selon le député, il importe de casser le moule et de s’ouvrir à de nouvelles formules.

À l'instar du député des Îles, Joël Arseneau, ou de l'ancien député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, l'universitaire juge favorablement l'arrivée dans le ciel québécois d'un joueur comme la coopérative de Transport régional du Québec (TREQ).

« Je n'ai pas la garantie que TREQ va fonctionner, mais je sais que ça ne fonctionnera pas si on ne lui donne pas un coup de main. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole en matière de transport aérien et député des Îles-de-la-Madeleine

Mehran Ebrahimi va dans le même sens. La coopérative est la formule plus intéressante, la plus proche du modèle idéal , considère-t-il. Il ne faut pas l'abandonner à elle-même. Le gouvernement va devoir la soutenir pour la pérenniser .

